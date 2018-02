Seminari di Silat al Festival dell'Oriente di Bologna

Seminari di SILAT al Festival dell’ Oriente Bologna



FUNCIONAL MARTIAL ART – UNARMED AND WEAPONS SYSTEM



Nel coinvolgente contesto del Festival dell’ Oriente , per il terzo anno consecutivo,

si potrà e conoscere dal vivo l’arte marziale chiamata Silat.



Il Silat è un'arte marziale originaria del Sud Est Asiatico, in particolare degli stati dell'Indonesia e della Malesia,

ma è praticato anche a Singapore, nel sud del Vietnam, nel Brunei e nella parte sud della Thailandia.

In Indonesia è chiamato Pentjak Silat o Pencak Silat, mentre nella Malesia ha il nome di Silat Melayu.



Il Silat , non è un’arte marziale da competizione, ma piuttosto, un efficace arte di autodifesa.



Il Silat si focalizza su due principi fondanti:

L'uso naturale del corpo e la pratica attraverso la ripetizione di esercizi in coppia che comprendono pugni, calci,

colpi su punti di pressione, giunture e articolazioni nonché strangolamenti, con e senza l'uso di armi.

Si tratta quindi di un'arte marziale estremamente completa.



Seminari gratuiti aperti al pubblico al Festival dell’ Oriente di Bologna:



Sabato 17/02

Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 - Tatami n°2

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 - Tatami n°2



Domenica 18/02

Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 - Tatami n°2

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 - Tatami n°2



Sabato 23/02

Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 - Tatami n° 2

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 - Tatami n° 1



Domenica 24/02

Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 - Tatami n°2

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 - Tatami n°2



Per info e contatti : leonidar2000@yahoo.it.