Lucia Cuffaro - seminario di autoproduzione gratuito

Family Academy di Immobiliare San Pietro è lieta di invitare alla partecipazione gratuita di un nuovo Seminario con Lucia Cuffaro, scrittrice esperta di autoproduzione e conduttrice della rubrica su Unomattina in Famiglia “Chi fa da sé” su Rai Uno.



Un appuntamento fisso di successo, che ha registrato in 3 anni di eventi su tutto il territorio dell’Emilia, per un totale circa di 1.500 partecipanti.



CUCINARE E MANGIARE CON CONSAPEVOLEZZA

”Siamo quello che mangiamo”, così diceva il filosofo tedesco Feuerbach già a metà del 1800.



Tutto ciò che consumiamo, come lo cuciniamo e il modo di conservare il cibo sono fondamentali sia di un punto di vista ambientale, per le tecniche di produzione, sia per il benessere del nostro organismo.



Nel proprio vivere quotidiano è possibile migliorare il proprio stile alimentare con semplicità e divertimento? Sì! Attraverso una serie di pratiche, che trasmettano la cultura dell'autosufficienza e la riappropriazione di antichi sapori.



Durante l’evento saranno consigliate le pratiche più semplici ed efficaci per autoprodurre in casa alimenti e bevande, veloci da preparare, riutilizzare scarti di cibo e tecniche di conservazione. Per il beneficio di tutta la famiglia e un netto risparmio in casa.



Inoltre, chi avrà piacere, potrà partecipare attivamente alla dimostrazione, sperimentando con le proprie mani le preparazioni, per provare la facilità dell’autoproduzione.



Tanti momenti pratici e allegri, ma anche un approfondimento teorico importante grazie alla sezione introduttiva dedicata alla conoscenza delle etichette e delle sostanze dannose e sintetiche che si nascondono nei cibi che mangiamo e nelle bevande che sorseggiamo. Ci sarà tempo anche per un focus su imballaggi, pentole e padelle da utilizzare per cotture sicure e benefiche.



Un evento per tutti, destinato a persone di ogni età, sia donne che uomini.



L’autoproduzione di Lucia Cuffaro è semplice e immediata. Chiunque può metterla in pratica, in poco tempo e con grande risparmio.



Tutti i presenti riceveranno gratuitamente una dispensa per e-mail completa con le ricette eseguite.



Gli argomenti trattati durante l’incontro.

Sezione teorica: cosa si nasconde nei cibi che mangiamo?



Come leggere le etichette degli alimenti.

Quali danni per la nostra salute a causa di conservanti, edulcoranti, zuccheri raffinati, esaltatori di sapidità, etc.

Quali pentole usare?

La truffa delle padelle in finta pietra

Gli imballaggi sicuri e quelli non.

Più consapevolezza tra i fornelli.

Dove acquistare del buon cibo.

Sezione pratica: autoproduzione di cibi e bevande salutari.



Tecniche di conservazione cibi a freddo e al caldo.

Merenda sana per scuola e lavoro.

Barrette per lo sport.

Aperitivo sfizioso, economico e chic.

Bibite salutari.

Salse: ketchup, maionese veg di carote, condimento alla senape.

Cucinare con gli avanzi di cibo .

Chips di bucce di verdure.

Gomasio giapponese con scarti di verdure.

Dolci con frutta ammaccata.

Scarti di alimenti per cosmesi e pulizia casa.

La conferenza sarà informativa, aperta e interattiva, lasciando ampio spazio a domande e chiarimenti



Il corso gratuito, organizzato da Immobiliare San Pietro, sarà curato dalla sociologa Lucia Cuffaro, appassionata ed esperta di autoproduzione e di erbe officinali.



Al termine dell'incontro, riceverai per email una dispensa con approfondimenti e ricette e in più avrai possibilità di chiarire i dubbi sui procedimenti con Lucia Cuffaro anche dopo il seminario (per il mese successivo).



Ti aspettiamo!



Il corso ha un numero di posti limitato.



LUCIA CUFFARO



Lucia Cuffaro è presidente del Movimento per la Decrescita Felice, dedicata il suo operato alla divulgazione di riflessioni sulla riduzione degli sprechi e il ben-essere. Vive e lavora a Roma.



Appassionata esperta di autoproduzione ed erbe officinali, partecipa a varie trasmissioni TV e Radio (Rai3, La 7, Tv2000, Radio Cusano Campus, Radio Città Futura), collaborando in particolare con Unomattina in Famiglia su Rai Uno, dove conduce dal 2012 la rubrica Chi fa da sé. I suoi articoli sono pubblicati su BioEcoGeo e Vivi Consapevole.



Sociologa di formazione, ha lavorato come collaboratore parlamentare alla Camera dei Deputati, occupandosi di ecomafie, rifiuti e comunicazione ambientale.



Ha pubblicato per il Gruppo Macro: Fatto in casa, Cambio Pelle in 7 passi, l’Eco Kit per le Pulizie Ecologiche Fatto in casa, Risparmia 700 euro in 7 giorni, il DVD Fatto in casa con Lucia.



Gira l’Italia come formatrice per insegnare come riconoscere nelle etichette le sostanze tossiche nei prodotti di uso comune e autoprodurre le alternative naturali. Amante delle tradizioni popolari e rimedi antichi, viaggia nei luoghi ritenuti più incontaminati della Terra alla ricerca di pratiche millenarie.



Il suo blog http://www.autoproduciamo.it è il più seguito in Italia in relazione a questi temi specifici.

Gallery