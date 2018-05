Seminario gratuito: cura del corpo naturale, igiene personale e cosmesi fai da te

Family Academy di Immobiliare San Pietro è lieta di invitare alla partecipazione gratuita di un nuovo Seminario con Lucia Cuffaro, scrittrice esperta di autoproduzione e conduttrice della rubrica su Unomattina in Famiglia “Chi fa da sé” su Rai Uno.



Un appuntamento fisso di successo, che ha registrato in un anno e mezzo di eventi sempre Sold Out, anche settimane prima della data dell’incontro, per un totale circa di 1.200 partecipanti.



Durante l’evento saranno consigliate le pratiche più semplici ed efficaci per rivoluzionare la cura del corpo quotidiana, personale e di tutta la famiglia, in modo ecologico e salutare, attraverso l’autoproduzione dei prodotti più utilizzati per il viso, il corpo e i capelli nel periodo primaverile ed estivo.



Inoltre, chi avrà piacere potrà partecipare attivamente alla dimostrazione, sperimentando con le proprie mani le preparazioni, per provare la facilità del fai da te.

Tanti momenti pratici e allegri, ma anche un approfondimento teorico importante grazie alla sezione introduttiva dedicata alla conoscenza degli ingredienti dannosi contenuti in molti prodotti per la cura del corpo venduti nella grande distribuzione organizzata.



Un evento per tutti, destinato a persone di ogni età, sia donne che uomini.

L’autoproduzione di Lucia Cuffaro è semplice e immediata. Chiunque può metterla in pratica, in poco tempo e con grande risparmio.



Tutti i presenti riceveranno gratuitamente una dispensa completa con le ricette eseguite.



1 Sezione teorica: sai cosa ti spalmi?

come leggere le etichette: l’INCI

le sostanze tossiche e aggressive contenute nei prodotti commerciali

le tecniche di persuasione del marketing

gli errori più comuni nell’acquisto di prodotti

le alternative naturali

2 Sezione pratica: autoproduzione prodotti per la cura del corpo, l’igiene personale e la cosmesi

Detersione e igiene



detergente viso

shampoo

impacco balsamo nutriente

sapone mani

doccia schiuma idratante

sapone da barba

deodorante

dentifricio

detergente struccante bifasico

Idratazione



tonico viso con minerali

crema viso con protezione solare

siero antirughe

crema corpo rinfrescante

burrocacao

crema mani

Pelle curata , profumata e splendente



oleolito con fiori di calendula

lozione per bruciature solari

gel dopo barba alla menta

lozione anti brufoli

igienizzante mani

rimedi per pidocchi

repellente insetti per corpo

scrub viso

esfoliante corpo

profumo per uomo e donna

In regalo per ogni partecipante:

1 dispensa con approfondimenti e ricette;

possibilità di chiarire i dubbi sui procedimenti con Lucia Cuffaro anche dopo il seminario (per il mese successivo).

Vi aspettiamo alle 19.30 per un aperitivo.



Lucia Cuffaro è presidente del Movimento per la Decrescita Felice, dedicata il suo operato alla divulgazione di riflessioni sulla riduzione degli sprechi e il benessere. Vive e lavora a Roma.



Appassionata esperta di autoproduzione ed erbe officinali, partecipa a varie trasmissioni TV e Radio (Rai3, La 7, Tv2000, Radio S. Marino, Radio Cusano Campus, Radio Città Futura), collaborando in particolare con Unomattina in Famiglia su Rai Uno, dove conduce dal 2012 la rubrica Chi fa da sé. I suoi articoli sono pubblicati su BioEcoGeo, Vivi Consapevole, Yoga Jornal.



Sociologa di formazione, ha lavorato come collaboratore parlamentare alla Camera dei Deputati, occupandosi di ecomafie, rifiuti e comunicazione ambientale.



Ha pubblicato per il Gruppo Macro: Fatto in casa, Cambio Pelle in 7 passi, l’Eco Kit per le Pulizie Ecologiche Fatto in casa, Risparmia 700 euro in 7 giorni, il DVD Fatto in casa con Lucia.



Gira l’Italia come formatrice per insegnare come riconoscere nelle etichette le sostanze tossiche nei prodotti di uso comune e autoprodurre le alternative naturali. Amante delle tradizioni popolari e rimedi antichi, viaggia nei luoghi ritenuti più incontaminati della Terra alla ricerca di pratiche millenarie.





Gallery