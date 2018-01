Seminario "Cosa può un corpo? Saperi e pratiche"

Il corpo, eterno “escluso” dal pensiero moderno in favore di un implicito quanto meticoloso lavoro su di esso, è oggi ritornato al centro del discorso etico-politico. Il seminario propone attraverso diversi piani di analisi teorico-pratiche di esplorarne sia la sua “natura” che la sua potenza trasformativa nelle pratiche.

Questo evento nasce dall'incontro con realtà e soggettività provenienti da diverse parti del mondo, interessate a pensare corpo, corporeità e pratiche corporee in modo critico e interdisciplinare.



Cosa può un corpo? - Saperi e Pratiche



PROGRAMMA



Ore 14.00

Saluti iniziali – Prof.ssa Roberta Caldin; Prof. Alessandro Bortolotti (Università di Bologna)

Ore 14.30

Introduzione: sapere e corpo vivo - Antonio Donato (Associazione Leib; Università di Padova)

Ore 14.45

Per una fenomenologia del corpo moderno - Gianluca De Fazio (Università di Pisa; Università di Firenze; Ubi Minor)

Ore 15.15

Per una epistemologia del corpo. Omogeneizzazione, universalizzazione, estetica e politica dei corpi - Eduardo Galak (CONICET/UNLP; IdIHCS)



Ore 16.00

Geografie dei corpi: capoeira, parkour e la costituzione quotidiana di pratiche, spazi e potere in contesti urbani - Nicola De Martini Ugolotti (Bournemouth University; Associazione Frantz Fanon)

Ore 16.30

Cosa può l'Educazione fisica? Approcci e pratiche a partire dalle esperienze brasiliane - Márcia Fernanda de Méllo Mendes (Instituto Federal do Rio Grande do Sul; Universitat Rovira i Virgili)

Ore 17.00

Educazione fisica e Salute Collettiva: Pratiche corporee nel sistema sanitario brasiliano - Alessandra Xavier Bueno (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)



Il seminario è a libera partecipazione e aperto a tutt*



Promosso e organizzato dall'Associazione LEIB - Il corpo che resiste (http://associazioneleib.org/) con il supporto di:



Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de La Plata;

Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS - Oficial);

Observatório Saúde em Movimento;

Ubi Minor (Ubi Minor Seminari);

Associazione Frantz Fanon.

