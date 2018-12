Seminario gratuito di educazione digitale

Pier Luca Santoro, esperto di marketing, comunicazione & sales intelligence e Project Manager di DataMediaHub terrà un seminario di tre lezioni, in forma gratuita, destinato ad un pubblico di utenti compresi fra i 15 ed i 35 anni.





Gli argomenti delle lezioni, che si terranno in Auditorium, dalle 20.30 alle 22.30 per tre martedì sera, sono state individuati in queste macroaree:





15 gennaio 2019: Gestire la privacy ed acquisire consapevolezza della presenza dei propri dati sensibili in rete.





22 gennaio 2019: Usare i social in modo responsabile. Esempi di possibili azioni legali derivanti dall’uso scorretto di Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp e altri social.



29 gennaio 2019: Promuovere se stessi e la propria professionalità sui

social. Quale linguaggio adottare, come presentarsi e promuovere il proprio lavoro su LinkedIn.





Iscrizioni, fino ad esaurimento posti, entro il 10 gennaio 2019 al

numero telefonico: 051 6928320 (dalle 10 alle 12) o scrivere a anna.magli@comune.budrio.bo.it.







Nel caso la fascia di età selezionata non occupasse tutti i posti disponibili in Auditorium, il seminario sarà aperto anche al resto della cittadinanza.





Al termine del seminario sarà rilasciato un diploma di partecipazione.