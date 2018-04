Semplicemente...voce, chitarra e contrabbasso

Cena con concerto

per prenotazioni chiamare il numero 334 364 0928



Il FOUR SEASONS TRIO nasce nel 2015, dall'incontro tra la cantante e attrice Sara d'Angelo, il chitarrista e compositore Luca Cremonini e il contrabbassista Pedro Judkowski.



Nel dicembre 2017 ha pubblicato il suo primo album, "Fra le nuvole". Uno stile a tratti un po' retro', con radici nella canzone d'autore italiana, nel jazz, nella bossa nova.

La formula del Four Seasons Trio è capace di unire la qualità della proposta artistica con il divertimento di chi ascolta, dando ad ogni brano insolita freschezza ed ironia, riuscendo ad incantare anche il pubblico meno incline al jjazz. Sara, oltre che ottima cantante, ha una presenza particolarmente espressiva, dinamica e coinvolgente