Lunedì 25 giugno alle ore 20.30

CostArena per TenTeatro presenta:

GRUPPO CITTADINI ECONOMIA DI BOLOGNA

SERATA DI TEATRO CIVILE

SI POSSONO CREARE SOLDI PER I CITTADINI

Rappresentazione teatrale per raccontare come l'economia e il denaro sono intrecciati con la vita

MonetaPositiva