Serata di eccellenze artigiane: bici, cibo & birra

Le Ravitò - Il ristoro dei ciclisti ha il piacere di invitarvi ad una serata unica ed eccezionale dedicata alle eccellenze artigiane.

Giovedì 26 aprile vi proponiamo un format ibrido di aperitivo che alternerà presentazioni di accessori e biciclette artigianali a degustazioni di cibo e birra.

Due ospiti d'onore direttamente dalla mostra The Bicycle Renaissance che si è tenuta a La Triennale di Milano:

- BAC, il portapacchi che ha rivoluzionato il concetto di...portapacchi e che è valso al suo creatore, Alfonso Cantafora, la menzione d'onore al Premio Compasso d'Oro 2017

- Borse Bici Resnati • BBR, ovvero il savoir-faire brianzolo applicato agli accessori per biciclette con il vulcanico Alessandro Resnati

E poi prima vera uscita pubblica per un progetto bolognesissimo: Bycly, le biciclette nate a San Giorgio di Piano che combinano la tradizione del design italiano con l'innovazione tecnica.

Quanto alle papille, degustazione di mortadella biologica artigianale Artigianquality e birre artigianali italiane (BrewFist, Extraomnes, Birrificio Lariano...) con Nicola Dell'Orefice, beer sommelier di LaB-Libera arte della Birra.



ingresso gratuito. Degustazione di mortadella e 3 birre artigianali: 8€

Iscrizioni: https://www.facebook.com/events/2281702532056460/