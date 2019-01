Serata informativa&aperitivo con educatore cinofilo

portamiconte Pet Shop da il via alle serate informative con l'educatore cinofilo&aperitivo! Si tratta di serate di 1 ora e mezza (dalle 19 alle 20.30) in cui i proprietari potranno approfondire argomenti sul proprio cane che aumenteranno la complicità ed il rispetto reciproco. Primo appuntamento il 18 Gennaio con Valeria Casula educatrice cinofila presso portamiconte pet shop Via Boldrini 10/b Bologna costo 10 euro a persona, argomento "i giochi del cane": capire come fare un uso corretto dei giochi per cani, per aiutarli nella gestione del cucciolo, ma anche del cane adolescente e adulto. Durante la serata gusteremo anche un buon aperitivo!



I giochi sono degli importanti alleati nella relazione con il cane, proporre nuovi giochi porta il cane ad accreditarci ai suoi occhi, proporre gli stessi in un momento particolare della giornata ci aiuta a gestirlo meglio, a tenerlo impegnato.

I giochi sono importanti nel cucciolo ma anche nel cane adulto, masticazione e leccamento stimolano le endorfine e aiutano il cane a calmarsi, il cane non fa i dispetti quando distrugge in casa!!

Cosa succede coi giochi che suonano? Perché non lasciare i giochi sempre a disposizione del cane?

Alcuni dei giochi di cui parleremo:

Il kong: analizzare le proprietà interattive del kong, i vari tipo di kong, come utilizzarlo, le euristiche che mettono in campo i cani, la prattognosi, illustrare i vari tipi di kong. Usi scorretti del kong.



L’ufo interattivo: come utilizzarlo, proprietà interattive, euristiche del cane.



Treccia/corda: come utilizzarla, uso scorretto della treccia, utilizzo alternativo, prattognosi, perché utlizzarla. Dicerie sul gioco del tira e molla, disciplinare motivazione competitiva, razze a cui piace e razze che ne fanno facilemente a meno.



Masticativi: come e quando utilizzarli, proporzioni rispetto al cane, perché utilizzarli. Parliamo dei vari tipi, orecchie, trachee, zoccoli, nerbi, corno di cervo.



La pallina: come utilizzarla e perché, gioie e dolori della pallina, perché a molti cani non piace, perché molti vanno in fissità cognitiva, meglio un pray dummy??, uso alternativo della pallina. Palline da cui fuoriesce cibo.

Palle con protuberanze: uso scorretto, come usarle.



Snackball: perché utilizzarle, più appaganti perché rispettano la predatorietà.



Premietto: quando darlo e perché. Su cani più motivati sul cibo? Su cani meno motivati? Premi morbidi per spezzettarli, aiuta all’attenzione. Il premio allontana dal punto di vista sociale, spesso meglio una carezza.