Serata Jazzy a Imola

Il Four Seasons Trio torna all'Emilia31 di Imola per una serata tutta jazzy.

Un repertorio composto da jazz-songs, bossa-nova, retrò italiano e qualche inedito.

Musica di qualità proposta in modo divertente.

Sara D'Angelo: voce

Luca Cremonini: chitarre

Nicola Govoni: contrabbasso



Info e prenotazioni: 347 688 2284