Serata KONG al Golf Club Casalunga di Castenaso

Sta sera non perdetevi la serata KONG che festeggerà l’apertura della stagione in grande stile, dando appuntamento al suo affezionato pubblico presso il Golf Club Casalunga di Castenaso.

In questa notte di musica, luci e colori, sarà presente per la prima volta a Bologna, Autocommerciale Volkswagen come partner d’eccezione, che affiancherà KONG per tutti gli eventi del 2018.

KONG riporta i suoi migliori ingredienti in una delle locations a cui è maggiormente affezionato.

Tratti caratteristici che l’hanno consacrato come icona di riferimento delle serate bolognesi: ricerca artistica, attenzione al dettaglio, e giochi di luce che trasformeranno il Golf Club Casalunga in una scenografia unica.

La selezione musicale sarà affidata a Dino Angioletti, maestro indiscusso della scuola House italiana. A completare la line-up ci sarà il resident Andrea Bassi, vero purista del beat con il suo stile caldo e avvolgente.