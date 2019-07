Mercoledì 24 luglio Serata laser - Sotto il cielo di Villa Ghigi (ore 21:30, ingresso libero).

Una guida alla lettura delle costellazioni e alla scoperta delle bellezze del cielo, un viaggio intorno ai miti e alle divinità che hanno avvolto di mistero lo studio delle stelle.

Stando comodamente adagiati sul prato, il pubblico potrà osservare il firmamento seguendo le spiegazioni di esperti, che punteranno gli oggetti più interessanti del cielo estivo con un potente raggio laser automatizzato. Bologna, Parco di Villa Ghigi. Ingressi da Via San Mamolo e Via di Gaibola. Evento libero. Non necessaria prenotazione. In caso di pioggia l’evento sarà annullato

- Si consiglia di munirsi di torcia e stuoia per godere dello spettacolo comodamente adagiati sul prato

- Evento sconsigliato a persone con difficoltà deambulatorie

- Info sull’evento ai seguenti contatti: 373/8789024, 051/6357301