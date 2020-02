Taranta Night al Mercato Sonato

Venerdì 21 febbraio Taranta Night e Jazzabanna + Dj Papaceccio al Mercato Sonato. Seconda serata con il format Taranta Night, dedicato alla musica popolare e alle danze del Sud Italia. Si parte alle 20.30 con il workshop “La pizzica pizzica del Salento: differenze stilistiche tra il basso e l’alto salento” con le insegnanti della Scuola Tarantarte Silvia De Ronzo e Anna Maria Cetrone e con la partecipazione del maestro Piero Balsamo. Il workshop, al costo di 5 € è aperto a tutti, anche ai bambini se accompagnati da un adulto.



Alle Ore 22.00 si esibiranno i Jazzabanna, che portano sul palco del Mercato Sonato il ritmo della taranta e della pizzica suonata e ballata “all’uso Antico”, lo schottish (u Schoziè), le serenate a valzer, le polche, la quadriglia comandata eredità della Famiglia Bruni, ma anche un repertorio basato su canti di lavoro polivocali tipici delle provincie di Taranto Brindisi e Lecce. Il progetto, nato nel 2006 da un’idea di Pietro Balsamo di Francavilla Fontana fortemente legato allo studio delle tradizioni popolari e alla loro conservazione, coinvolge musicisti, ricercatori e interpreti della tradizione musicale pugliese. Lo stesso nome Jazzabanna è espressione della volontà di riproporre la genuinità dell’espressione musicale popolare come era intesa decenni fa: è il nome infatti con cui venivano chiamati i complessini musicali da piazza, “banna ti chiazza”, ma anche un appellativo per indicare i complessini che suonavano per strada, riporta al periodo di permanenza delle truppe alleate sul suolo del Sud Italia che sulla loro batteria riportavano la scritta “Jazz Band”.

A mezzanotte il dj set di Francesco Maria Crudele in arte “Papaceccio”, musicista affermato anche come compositore di colonne sonore per cinema e teatro.

Ingresso: 5 € prima delle 21.30 | 8 € dopo le 21.30 + Tessera Arci 2019/20

A cura di Gentle Freak Bros e Associazione Senzaspine