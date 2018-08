Sere d’estate di Palazzo di Varignana

Questa estate, non perdete l’occasione di trascorrere splendide serate all’insegna di cinema, buon cibo, musica e piscine aperte nella meravigliosa cornice di Palazzo di Varignana, resort sui colli a soli 19 km da Bologna.

Ecco il calendario delle Summer Nights 2018:

Giovedì 02 e 30 Agosto. Jazz Nights Per gli amanti del Swing jazz, il Quartetto Amar Corda vi attende per una serata di ottima musica con aperitivo e piscine aperte dalle 19.30 - 26 € per persona

Giovedì 09 Agosto e 06 Settembre. Cine & Pools Due eccezionali appuntamenti con alcuni tra i film più acclamati alla Notte degli Oscar 2018 da godere in piscina. “Chiamami con il tuo nome” di Luca Guadagnino e “La forma dell'acqua” di Guillermo del Toro. Aperitivo e piscine aperte dalle 19.30, proiezione a partire dalle 21.00 - 30 € per persona

Martedì 14 Agosto, Ferragosto Special Night: Ingresso alle piscine esterne dalle 17.30 alle 21 con a seguire cena BBQ "El Asado Argentino" e Dj Set Flower Power - 65 euro. Per chi lo desidera, è possibile solo l'opzione cena BBQ e Dj Set - 50 euro

Giovedì 23 Agosto e 13 Settembre Dj & Pools Aperitivo, piscine aperte dalle 19.30 alle 23.00 e Dj Set live (House o Flower Power) fino a mezzanotte! Swimsuits are welcome - 26 € per persona

Tutti i martedì, fino al 25 Settembre, BBQ Night - El Asado Argentino BBQ Nights a bordo piscina con Afuegolento Grigliate All'argentina. "El Asado Argentino" non è semplicemente un metodo di cottura, ma un vero e proprio rito: iniziato dai Gauchos nelle sterminate praterie della pampa e tramandato dai Maestri Asadores è oggi conosciuto come la miglior carne grigliata al mondo. Ore 20.00, 45 euro a persona (bevande incluse)

Tutte le serate sono su prenotazione. Telefono 05119938300 oppure via mail booking@palazzodivarignana.com