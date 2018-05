Mercoled' 23 maggio al LabOratorio di San Filippo Neri, per la rassegna “Incontro con l’autore”: Serena Dandini racconta sul palcoscenico il suo IL CATALOGO DELLE DONNE VALOROSE con la scrittrice Silvia Avallone, le immagini proiettate di Andrea Pistacchi,le letture interpretate dall'attrice Orsetta De Rossi

Serena Dandini è personaggio poliedrico: ha inventato format tv che hanno fatto la storia (uno su tutti LA TV DELLE RAGAZZE), è conduttrice, autrice, scrittrice, perfino attrice (il suo SERENDIPITY ha girato in tournée nei maggiori teatri italiani). E' impegnata nel sociale e il suo FERITE A MORTE, lo spoon river delle vittime di femminicidio, ha girato e sta girando tutto il mondo.

Da pochi giorni è uscito per MONDADORI il libro IL CATALOGO DELLE DONNE VALOROSE dove si narra la vita di donne che hanno saputo vivere una vita straordinaria, all'altezza del proprio valore e che, per il loro coraggio, hanno finito col dare il nome a una delle varietà del fiore più bello: la rosa. Da Jacqueline du Pré, la prima a suonare il violoncello non “da amazzone” ma con le gambe divaricate, come i colleghi maschi, a Olympe de Gouges, autrice della “Dichiarazione dei diritti della donna”, passando per Kathrine Switzer, la prima donna a correre la maratona, fino a Tania la Guerrigliera, rivoluzionaria a Cuba al fianco di Che Guevara. Un libro importante e necessario che raccontando come le donne sappiano eccellere in qualsiasi campo mostra anche come la loro storia abbia saputo attecchire in modi spesso laterali e nascosti al "sapere ufficiale".

Fiorendo, appunto, nei vivai e nei giardini di tutto il mondo.

All'Oratorio di San Filippo Neri Serena Dandini lo racconterà in forma scenica con la complicità della scrittrice SILVIA AVALLONE, i collages animati di Andrea Pistacchi e i reading dell'attrice Orsetta De Rossi che era tra le attrici di giro del tour teatrale di FERITE A MORTE.