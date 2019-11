“Sette Mari”: una mostra sott'acqua alla piscina Longo

Domenica 10 Novembre dalle ore 14 la Rassegna “TUFFATI NELL’ARTE” di SOGESE ACQUA COMMUNITY approda nella Piscina storica bolognese Carmen Longo 25m con “ Sette Mari”, Mostra fotografica subacquea di Isabella Maffei.

La seconda edizione della Mostra fotografica di Isabella Maffei, uno dei nomi più interessanti del panorama internazionale della fotografia subacquea, verrà allestita il 10 novembre dalle ore 14 alle ore 19 nella Piscina Carmen Longo, 25m di Bologna.

“Sette Mari” non intende essere soltanto un’esposizione ma una vera e propria esperienza, un viaggio evocativo di esplorazione tridimensionale che si potrà compiere sospesi in acqua, alla scoperta della totalità delle acque da cui è bagnata la terra. L’itinerario che si potrà percorrere tra le fotografie allestite sulle pareti della vasca della piscina, consentirà di ammirare le bellissime immagini esposte nel suo ambiente originario, l’acqua, in un fluire unico tra arte e vita. La foto iconica della Mostra è un invito a fluire nel flusso di un universo liquido che ci ha dato la vita.

“Sette Mari” vuole inoltre riconnettere i Sette Mari del mondo allo spazio urbano che per eccellenza ospita il mare della città, la piscina.

Sarà possibile visitare l’esposizione facendo snorkelling oppure, accompagnati da personale specializzato, utilizzare le bombole e l’autorespiratore e per i più arditi anche il sistema Gran Facciale Buddy Underwater Communication System, un sistema innovativo di comunicazione vocale tra istruttore e allievo.

Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando la segreteria della Piscina Stadio.

BIOGRAFIA

Isabella Maffei è uno dei nomi più interessanti del panorama contemporaneo di fotografia subacquea, vincitrice di numerosi Concorsi Internazionali di Fotografia Subacquea, collabora attivamente con numerose riviste. L’attività fotografica di Isabella Maffei vuole essere “una forma di comunicazione, un linguaggio visivo universale che ha l’ambizione di raccontare, descrivere senza bisogno di parole, la perfezione della natura sommersa” ma intende anche rappresentare uno strumento per “ preservare e tutelare il mondo sommerso”. Isabella Maffei nel 2018 ha organizzato una mostra fotografica personale di grande successo presso lo Stand di Cmas Diving Center Italia-SOGESE all’interno di EUDI Show, uno dei principali eventi fieristici internazionali del mondo subacqueo.BIOGRAFIA