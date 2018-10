Settimana della sicurezza 2018 a Imola

Le Settimane della Sicurezza quest'anno si fanno in 4 per voi!



1️⃣ mercoledì 7 novembre ore 14.15 presso Cefla (via bicocca)

✅ Il Sovraccarico Biomeccanico Lavorativo: esperienze a confronto e nuove prospettive

https://tavolo81-sovraccarico.eventbrite.it



2️⃣ mercoledì 14 novembre ore 14.30 presso Legacoop Imola

✅ Sicurezza delle coperture e di impianti e postazioni di lavoro sopraelevate: a che punto siamo?

https://tavolo81-coperture.eventbrite.it



3️⃣ mercoledì 21 novembre ore 14.30 presso Trascoop e Servizi

✅ La sicurezza in logistica: dentro e fuori dal magazzino

https://tavolo81-logistica.eventbrite.it



4️⃣ mercoledì 28 novembre ore 14.30 presso SACMI

https://tavolo81-innovazione.eventbrite.it

Open Innovation for a safer workplace - Startup e idee innovative per la sicurezza sul lavoro️

All'interno del convegno presenteremo #idee innovative e #tecnologie all'avanguardia in tema di sicurezza! Candida il tuo #progetto entro l'8 novembre, premi fino a 25.000 euro, segui questo link per leggere il bando > https://bit.ly/2E8APJ5. A cura di Innovami.





Tutti gli eventi sono a numero chiuso e ad iscrizione obbligatoria tramite i link eventbrite o dentro agli eventi FB. Come al solito rilasceremo i crediti per RSPP, Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RLS per ogni evento.

Gallery