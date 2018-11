Sabato 1 dicembre 2018, in occasione del 91esimo anniversario della sua istituzione, la Fondazione Rusconi ospita all’interno della propria sede l’evento SGUARDI. Trame di voci e danze, organizzato con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’Associazione culturale A piena voce.

Per l’occasione, la Fondazione apre le porte al pubblico, che potrà così ammirare una performance inedita dove musica, danza e fotografia si intrecciano guidando il pubblico alla scoperta delle sale di Palazzo Petroni sede della Fondazione.

Due importanti artiste del panorama musicale nazionale come Patrizia Laquidara, raffinata cantautrice vicentina e Simona Severini, una delle voci più interessanti del panorama jazzistico italiano, dialogheraanno con i performer Sara Paternesi e Liber Dorizzi, giovani promesse della danza contemporanea.



Sabato 1 dicembre 2018, presso Fondazione Rusconi (via G. Petroni 9, Bologna)

Inizio spettacolo ore 17.00, ripetuto alle ore 19.00.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a fondazionerusconi.eventi@gmail.com entro il 25 novembre 2018.