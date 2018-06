"Shakespeare in Commedia" alla Cava delle Arti

Domenica 1 luglio "Shakespeare in Commedia" alle 21.00 presso la Cava delle Arti. Regia Massimo Macchiavelli, Alessandra Cortesi. Spettacolo finale del Lab. Permanente di Teatro dell'Arte. Tre streghe smarrite, a causa di un incantesimo mal riuscito, si ritrovano a girovagare tra i manoscritti di Shakespeare alla ricerca del proprio posto: con Prospero nella Tempesta, con Amleto e Ofelia, superando il bosco del Sogno di una notte di Mezza Estate, arriveranno infine in tempo nel Macbeth per svolgere la loro missione. Uscita a offerta libera (paghi se ti diverti) INFO 3492970142 – info@fraternalcompagnia.it