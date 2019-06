Sabato 22 Giugno alle ore 21:00, il cortile della Quadreria di ASP Città di Bologna, in Via Marsala 7, diventerà lo scenario dello spettacolo “Shakespeare to love”, dedicato al genio drammatico di William Shakespeare. Il pubblico ascolterà i suoi versi e incontrerà i suoi personaggi quasi fossero amici con cui condividere segreti e pensieri. Un viaggio attraverso i monologhi del Bardo, accompagnati dalla musica di Roger Quilter, Enrich Wolfgang Korngold, Rossini, Gounod e Verdi.



Dopo il successo del recital del 6 Ottobre 2018, “L’arte salva la vita”, tornano in Quadreria l’attore Dario Turrini, direttore artistico del Teatro Guardassoni di Bologna, la soprano Silvia Salfi, che si è perfezionata a Bologna nello studio del canto lirico e popolare con le sorelle Giovannini e reduce da numerosi concerti in Italia e all’estero, e il pianista Matteo Matteuzzi, diplomato al Conservatorio di Bologna e perfezionato con concertisti di fama internazionale.



“Shakespeare to love” fa parte di Bologna Estate 2019, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.