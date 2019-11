La mostra di Shife V.H.Ro a "Contemporaneamente"

Si terrà in Sala Rosa in via Marconi a Budrio, dal 23 novembre al 1 dicembre, la mostra personale dell'artista SHIFE V.H.RO. inaugurazione IL 23 novembre alle ore 17.00.



CENNI BIOGRAFICI

Shife V.H.Ro nasce a Padova nel 1981.

Dal 1997 si interessa attivamente di fenomeni di Arte Pubblica, quali il Graffitismo e la Street Art. Ha una formazione autodidatta in quanto da prima si diploma come Perito del Trasporto e della Navigazione Aerea presso l' Istituto Tecnico Aeronautico di Padova; per poi iscriversi all'Accademia di Belle Arti di Venezia , dove è allievo di Maurizio Martelli e ( fondamentale per la sua formazione ) l'Assistente Luca Bendini.

Nel 2005 consegue il Diploma di Maestro d'Arte in Pittura.

Nel 2006 si trasferisce a Bologna per poi stabilirsi in provincia, a Budrio, dove oggi risiede il suo Atelier



Shife "nasce" nel 1997 come distorsione della parola inglese Sheaf - covone di paglia - per la capigliatura che lo contraddistingue.

Durante il periodo di formazione all'Accademia di Belle Arti di Venezia adotta l'acronimo V.H.Ro per firmare i lavori di pittura.

Successivamente lo Street Artist ed il Pittore si "uniscono" in Shife V.H.Ro ....



Orari della mostra

INAUGURAZIONE SABATO 23 Novembre alle ORE 17:00

Orari: domenica 24 , Sabato 30 , Domenica 1 Dicembre dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00