"Shopoutplay" al Museo memoriale della Libertà

ShopOutPlay nasce come un idea già tanti anni fa da due amici con grande voglia di condividere i piaceri della vita con il mondo! Divertimento, cibo, shopping....per grandi e piccini!



Coinvolgendo anche delle associazioni no profit...perchè fare del bene aiuta a stare bene!!!



Per questa prime edizione abbiamo scelto una location insolita...Museo memoriale della Libertà (ex Corte degli Aranci).Via Giuseppe Dozza 24, Bologna. A pochi km dal centro!

Tutto si svolge nei due weekend, 18,19 e 20.5. e poi anche 25, 26 e 27.5.2018.



Entrata libera....parcheggio gratuito!



E primo weekend anche diversi spettacoli di Fantateatro, insieme ai loro laboratori...Gratuiti!



Bar e ristoro saranno gestiti e curati da Ruggine e Ragù, una azienda giovane e dinamica di Bologna!



E diverse aziende d'abbigliamento che faranno la vendita temporanea ai propri stand con prezzi bassissimi!

Cito alcune....Ltb, Displaj, U.S. Polo Assn., Pj by Iannuzzi...



Come associazioni no profit saranno presenti Fondazione Ant, Mozart14, Ageop Ricerca, Crune.



Tutto il verde e offerto da Florsilva Ansaloni e Ansaloni Consulting!



E ci sarà anche la dimostrazione di Disc Dog freestyle organizzato da Discoli Cinofilia Bologna!



E durante il secondo weekend la società di Hockey giovanile farà delle dimostrazioni su erba, Hockey Team Bologna!



Mancano pochi giorni....vi aspettiamo numerosi!

Ci abbiamo messo anima in questo progetto e speriamo di avere occasione a condividerlo con tutti voi!

