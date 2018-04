Showcase dei Ridillo

RIDILLO

Sabato 14 aprile 2018 – ore 19.30

Firmacopie + showcase - Introduce RED RONNIE



Gruppo funk di riferimento nel panorama musicale italiano nato nel 1991, i Ridillo si sono affermati grazie a quel mix d’ironia, ritmo e gusto per la melodia che rende immediatamente riconoscibili tutti i loro lavori. "Mangio amore", loro grande successo, è stato un tormentone che continua tutt’oggi a essere trasmesso in radio, ma indimenticabile anche "Figli di una buona stella" (pezzo di punta dell'estate 1997), lanciato dal vivo durante l’apertura dei concerti in supporto ai mitici Earth, Wind & Fire. Nel 2003 sono band supporter nel live di James Brown in Italia. Nel 2004, grazie a un brano scritto da Bengi e inserito nel nuovo album di Gianni Morandi, ai Ridillo viene chiesto di accompagnare "il Gianni nazionale" nella trasmissione “Stasera Gianni Morandi” in diretta su Canale 5. Nel 2015 arriva il lancio di un cofanetto contenente la ristampa dei primi due dischi più un album con alcuni inediti e un tour che parte dal tutto esaurito al Blue Note di Milano, registrando successivamente un doppio album “Ridillo live at the Blue Note”. Nel 2017 i Ridillo sono la band live sul palco de La Fenice di Venezia per la serata finale del Premio Campiello.

A Marzo 2018 esce il loro decimo album di inediti dal titolo “Pronti, Funky, Via!”, il primo singolo estratto è “Pianeta terra”. I Ridillo non hanno mai abbandonato la voglia di far musica e di far divertire e con “PIANETA TERRA”, scritto alla fine del “secolo scorso” ma rimasto per anni nel cassetto, ritrovano un mix spumeggiante di funk e "good vibes" che sembra essere uscito fresco fresco da un loro greatest hits.

Il testo è un chiaro inno di "pace e amore" che lega tutte le diversità, una metafora dell'alieno ironica e leggera che invita comunque ad amare anche il diverso sotto casa, gli "stranieri" che non ci invadono ma che vengono per stare in mezzo a noi.

Il brano è accompagnato da un videoclip girato da Roberto Baldassari che mette in scena il gruppo in versione “cosmica”, astronauti della bassa che viaggiano in un mondo post-moderno cercando la pace, decidendo quindi di “scatenare una guerra…di baci”.



“Pianeta Terra” è contenuto in "PRONTI, FUNKY, VIA!", il nuovo album dei Ridillo. Un vero e proprio viaggio interstellare tra l'amato Funky del gruppo e tutte le sfumature del soul, dell'R&B, della disco, dell'hip-hop, un caleidoscopio di colori, creatività e citazioni che invitano a ballare e a pensare, una leggerezza mai superficiale. Un viaggio sonoro che lega i classici con i nuovi idoli funk e la migliore tradizione italiana (quando gli Stadio incontrano Jamiroquai che incontra James Brown che balla con la Bertè che ride col Principe di Bel-air che ascolta i Matia Bazar e Bruno Mars). "PRONTI, FUNKY, VIA!“ è un viaggio che ospita tanti amici, di tutte le età, per esprimere un linguaggio musicale universale e intergenerazionale; Sam Paglia e il suo leggendario Hammond, il gruppo teen dei Black Taste (feat. il figlio di Bengi!), il soul-funk mitico di Ronnie Jones (80 anni e non sentirli!), il grande Randy Roberts (che reinterpreta una canzone del padre), la versatilissima voce di Marina Santelli. Oltre ai 13 nuovi brani chiudono l'album 3 bonus tracks che rappresentano un micro-greatest hits: “Mangio Amore”, “Figli di una Buona Stella” e “Festa in 2”.