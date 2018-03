Showcase e firmacopie di Roberto Cacciapaglia

Sabato 3 marzo 2018 – ore 20.00. Showcase e firmacopie. Introduce Pierfrancesco Pacoda



Roberto Cacciapaglia è compositore e pianista, protagonista della scena musicale internazionale più innovativa per la sua musica che integra tradizione classica e sperimentazione elettronica. Da lungo tempo conduce una ricerca sui poteri del suono, nella direzione di una musica senza confini che si esprime attraverso un contatto emozionale profondo.



Lo scorso 12 febbraio ha dato inizio a Mosca al “Celebration Tour 2018” che il 5 marzo approderà in Italia al Teatro Verdi di Firenze. A Bologna invece il maestro suonerà al Teatro Duse il 16 marzo.

In questo evento unico e irripetibile Roberto Cacciapaglia presenterà i brani del

doppio CD “Quarto Tempo – 10th Anniversary Deluxe Edition” in una

versione totalmente inedita, utilizzando un sistema di trasmissione del suono e

una tecnologia innovativa che espande i suoni del pianoforte nello spazio,

portando alla luce e rendendo udibili i suoni armonici che normalmente l’orecchio

umano non riesce a percepire, quei suoni armonici che Pitagora definiva essenza

dell’Universo. Sarà come se dal pianoforte raggi sonori si espandessero nello

spazio circostante, creando un’esperienza di incanto, una relazione profonda tra

ascoltatori e interpreti; Quarto Tempo, l’istante oltre passato, presente e futuro,

dove convogliano le esperienze di esplorazione sonora e di presenza nel suono di

tutta la lunga carriera del compositore.



“Quarto Tempo – 10th Anniversary Edition” - A dieci anni dall’uscita dello

storico album “Quarto tempo”, opera fondamentale che apre la collaborazione

con la Royal Philharmonic Orchestra, il Maestro Roberto Cacciapaglia ritorna con

una versione inedita e straordinaria.

Il doppio CD, oltre ai 12 brani originali, conterrà le interpretazioni per pianoforte

solo di tutti i brani e una versione inedita de "Il Ragazzo che Sognava Aeroplani”.

L’album è stato pubblicato il 24 Novembre 2017 da Believe Distribution Services

entrando subito al primo posto su iTunes Classic Italia e ottenendo grandi riscontri

anche in Olanda, Francia e Usa.



“La musica può essere un ponte per toccare dimensioni intangibili e le vibrazioni

sonore sono autostrade energetiche che ci permettono di comunicare. Questi

software modernissimi lavorano sull’essenza e la natura del suono, ecco un caso in cui natura e tecnologia lavorano insieme, non sono in antitesi. Una bella

indicazione per il futuro, non solo della musica...”