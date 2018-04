Fico: Showcase di Marco Rollo

MARCO ROLLO

Venerdì 13 aprile 2018 – ore 20.00 – intervista con Pierfrancesco Pacoda



Pianista, compositore, arrangiatore, Marco Rollo nasce a Lecce nel 1977. Inizia a suonare il pianoforte all’età di 10 anni, approfondendo lo studio e diplomandosi al conservatorio di Monopoli, per poi dedicarsi anche all'organo. Da sempre interessato a diversi generi musicali inizia anche a suonare rock e blues con alcune band locali, unendo alla sua formazione classica le esperienze in ambito contemporaneo, anche attraverso l'avvicinamento alla musica elettronica. Inizia quindi a collaborare con alcuni dei più importanti artisti della scena salentina e nazionale, talvolta incidendo sui loro dischi, o entrando a pieno titolo in alcune loro formazioni: nel suo background musicale si condensano così esperienze multiformi in perfetta linea con il suo spirito curioso ed affascinato dalle novità, tra world music, del jazz, della musica d'autore, che hanno dato vita a uno stile personale ma allo stesso tempo versatile.

Tra le formazioni che lo vedono come titolare, il progetto Triace, con Emanuela Gabrieli, Alessia Tondo e Carla Petrachi alle voci e Alessandro Monteduro alle Percussioni, che propone un'originale rivisitazione contemporanea della musica salentina; nel 2010 si sono classificati terzi al Premio Andrea Parodi (primi nella classifica radiofonica) realizzando in seguito l'album “Incanti e Tradimenti ”, prodotto Elena Ledda e da Michele Palmas per l'etichetta S'Ard Music.

Funk, jazz, balkan e elettronica sono invece gli ingredienti dell'elettrizzante melting pot sonoro dei VudZ, con Giancarlo Dell'Anna alla tromba, Cristian Martina, Gianluca Ria e Luca Manno, che ha debuttato nel 2016 con il suo album Balkan Trip (IRMA), che vede la partecipazione di Neffa.