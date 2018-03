La società bolognese Day Gruppo UP e il Centro antiviolenza Marie Anne Erize danno vita alla sfilata di solidarietà e sensibilizzazione che si terrà mercoledì 14 marzo alle 20.30 presso la Cappella Farnese, sita nel palazzo comunale di Bologna.



“Sì! Un viaggio nella moda italiana – Abiti da sposa dal 1953 ad oggi” è un evento unico al quale parteciperanno artisti appartenenti al mondo del teatro e della danza. Si tratta di una sfilata sui generis, con al posto di modelle professioniste alcune dipendenti Day che, a sostegno dell’attività del Centro antiviolenza, indosseranno in passerella splendidi abiti da sposa donati in questi mesi al Centro “Marie Anne Erize” e restaurati all’interno della sartoria solidale da un gruppo di donne a cui è stato insegnato come riportare alla bellezza originaria questo tipo di abiti così preziosi.



Nel 2016, il Centro antiviolenza “Marie Anne Erize” di Roma ha ricevuto il premio della Fondazione UP per il suo programma di integrazione delle donne vittime di violenza o socialmente escluse. Sono questi contributi da parte della Fondazione UP che hanno permesso la creazione della Sartoria Solidale e della Scuola di Sartoria, dove le utenti e le ex utenti vittime di violenze possono, tramite i lavori di rammendo, rimessa a modello e tanto altro, creare reddito e rendersi così indipendenti e libere da situazioni a rischio per sé stesse e per i loro figli.