La sicurezza nei lavori di condominio: seminario formativo Acaer

ACAER è un'associazione professionale a carattere tecnico-scientifico e culturale, indipendente, apartitica e senza scopo di lucro. Rappresenta i Coordinatori Sicurezza Cantieri, con particolare riferimento agli architetti dipendenti e liberi professionisti che svolgono l’attività di Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera.



Il seminario formativo che si terrà il 21 febbraio 2018 all' Hotel Cosmopolitan di Bologna verterà sul tema:

Operatività del D.Lgs 81/08 e s.m.i. nell’ambito dei lavori affidati dagli Amministratori di Condominio - Responsabilità delle figure coinvolte.

Commento Sentenze Cassazione Penale, Sez. 4, 21 settembre 2017, n. 43452 Cassazione Penale, Sez. 4, 21 settembre 2017, n. 43500

Prossima pubblicazione Norma ISO 45001:2018 – Commenti



Il seminario è a numero chiuso, iscrizione entro e non oltre il 19/02/2018, ed è particolarmente rivolto ai Coordinatori della Sicurezza dei Cantieri, Amministratori di Condominio, RSPP, ASPP.

La partecipazione è gratuita per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e gli associati ACAER. Per tutti gli altri costo del seminario € 36,60



Il seminario ha valore di aggiornamento (4 ore su 40) in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 98 Allegato XIV° e nuovo Accordo Stato Regione 07/07/2016 e quale aggiornamento per RSPP e ASPP per il settore specifico di appartenenza. – “Gli Architetti iscritti all’Ordine Professionale Provinciale di competenza potranno richiedere gli aggiornamenti professionali nei termini e modalità stabilite dai Regolamenti nazionali emanati dal CNA”