Sideshow: cool-tour street

Cool-tour Street percorsi di cultura, arte, storia e memoria dei luoghi.

Ghetto ebraico e dintorni dal 17 al 30 Giugno.

Progetto a cura di Daniela Delvecchio (architetto, urbanista rivolto alla storia degli insediamenti e paesaggio)



Alcuni lavori su carta di Mauro Kronstadiano Fiore saranno visibili in via De’ Giudei, all’ingresso dell’ex ghetto ebraico e a pochi passi dalle due Torri, presso il laboratorio d’incisione e stampa La Tarlatana, Via De' Giudei 1/C, Bologna.



La lettura del saggio "Il circo nell'arte" di Arianna di Genova è stata per me molto importante per precisare meglio l'universo del circo e dei freak show. Nel piccolo progetto espositivo Sideshow (spettacolo secondario, marginale che si associa a un circo, un luna park, una fiera o altre attrazioni) visioni di questo universo e quelle provenienti da altri immaginari, in parte da me già attraversati (Alice in Wonderland, Hieronymus Bosch, Il mago di Oz. ecc.), si manifestano spesso come un "groviglio in superficie", privo di centro.

MKF



Orario di apertura:Tutti i giorni dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30. Sabato dalle 10,00 alle 14,00 e dalle 15,00 alle 19,30. Giovedì e Domenica chiuso.

Info. 051 237022



Mauro Kronstadiano Fiore, nato a Caserta nel 1972, vive e lavora a Bologna. Inizia l'attività artistica in età adolescenziale dopo aver frequentato lo studio del maestro Giovanni Tariello, quello di Paolo Ventriglia e il gruppo Potlatch (attività di teatro-musica). Conosce il grande regista e maestro umile del Teatro Off Gennaro Vitiello, il primo a credere nelle sue potenzialità creative. Si diploma all'Istituto Statale d'Arte di S. Leucio (Ce) dove, di particolare importanza per lui dal punto di vista formativo, è stato l'insegnamento di disegno del maestro Bruno Donzelli. Frequenta, in seguito, il corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali presso la II Università degli Studi di Napoli.

Nel 2009 incontra il gallerista Antonio Rossi (Galleria Studio Legale), che ne segue l'attività e lo esorta a dare un'ulteriore svolta alla sua ricerca.

Nel 2012 partecipa al quinto ciclo della rassegna "Prospettiva post-avanguardia" organizzata dalla galleria Zamenhof (Palazzo Zenobio, Venezia).

Dalla fine del 2014 ha inizio la collaborazione con la Ufofabrik Contemporary Art Gallery di Moena (Trento) ed a Napoli con Tiziana De Tora (Artstudio ‘93). Nel 2016 partecipa alla mostra “ALTERA ZIONI, paradossi, mutazioni, visioni” (Spazio SENSI linguaggi creativi, Pompei) a cura di Franco Cipriano.



Mauro was born in Caserta in 1972 and lives and works in Bologna. He started working as an artist in his youth having studied at the Studio of Masters Giovanni Tariello, Paolo Ventriglia and the group Potlatch which is a Theatre and Music company. Mauro knows the great Director and humble head of “Theatre Off”, Gennaro Vitiello, who was the first to believe in Mauro’s creative and artistic potential. Mauro graduated from the State institute of Art of Saint Leucio, where of particular importance to his development were the teachings in art and design of Master Bruno Donzelli. Following this Mauro attended an undergraduate course in “the conservation of cultural assets” near the 2nd University of studies of Naples.

In 2009 he met art gallery owner Antonio Rossi (Galleria Studio Legale) who followed his artistic activity and encouraged him to break into new ground with his research.

In 2012 Mauro participated in the fifth season of the festival “Prospettiva post-avanguardia” organised by the Zamenhof gallery (Palazzo Zenobio Venezia)

Since the end of 2014 Mauro has begun collaborating with the Ufofabrik Contemporary Art Gallery of Moena (Trento) and in Naples with Tiziana De Tora (Artstudio ’93). In 2016 participates in the exhibition “ALTERA ZIONI, paradossi, mutazioni, visioni” (Spazio SENSI linguaggi creativi, Pompei) curated by Franco Cipriano.



SELECT EXHIBITIONS 2015- 2019



2019



-“JUSTLX”, Lisboa Contemporary Art Fair, con Ufofabrik Contemporary Art Gallery, Museu da Carris, Lisbona (Portugal)

-“PaviArt” 7th Modern and Contemporary Art Fair, con Ufofabrik Contemporary Art Gallery, Pavia



2018



-“P.A.T.”, Pavia Art Talent, con Ufofabrik Contemporary Art Gallery, Palazzo Esposizioni, Pavia

-"ART-THESSALONIKI" International Contemporary Art Fair,con Ufofabrik Contemporary Art Gallery,

Salonicco (Greece)

-“ArtePadova”, 29a Fiera d’Arte Moderna e Contemporanea, con Ufofabrik Contemporary Art Gallery, Padova



2017



-"ART-THESSALONIKI" International Contemporary Art Fair,con Ufofabrik Contemporary Art Gallery,

Salonicco (Greece)

-“Un Eco per tutti” da un’idea di Clorinda Irace e Tony Stefanucci Miami Beach Regional Library

227 22nd St. Miami Beach, FL 33139, Miami (Stati Uniti d’America)

-“ARTE IN FIERA DOLOMITI” , con Ufofabrik Contemporary Art Gallery, presso Fiera di Longarone (BL)



2016



-"ART-THESSALONIKI" International Contemporary Art Fair, con Ufofabrik Contemporary

Art Gallery, Salonicco (Greece)

-“C.A.R. CONTEMPORARY ART RUHR”, con Ufofabrik Contemporary Art Gallery, Essen,

(Germany)

-“ALTERAZIONI-paradossi mutazioni visioni”, a cura di Franco Cipriano, Spazio SENSI linguaggi

creativi, Via Lepanto 13, Pompei, Napoli

-“ART & BREAKFAST /2”, fiera di arte contemporanea, con Ufofabrik Contemporary Art Gallery,

Màlaga (Spain)

-“HAPPY EARTH DAYS”, a cura di Tiziana De Tora, evento promosso dall’associazione Artstudio’93,

PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, Via dei Mille, Napoli

-“CUARTO PÙBLICO”, fiera di arte contemporanea, con Ufofabrik Contemporary Art Gallery,

Santiago de Compostela (Spain)



2015



-“Paratissima 11”, con Ufofabrik Contemporary Art Gallery, Torino

-“C.A.R. CONTEMPORARY ART RUHR”,con Ufofabrik Contemporary Art Gallery, Essen,(Germany)

-“Fifth Annual Exposure Award”, Musee du Louvre, Paris

-“FREED”, Naxos Castle, (Greece)

-“Artvilnius'15 Contemporary Art Fair”, con Ufofabrik Contemporary Art Gallery, Vilnius, (Lithuania)

-“Tutto accade alla frontiera - Alice in Wonderland”, mostra personale a cura di Tiziana De Tora, Casa di U', Via Carelli,19, Napoli



















