Siedi, leggi, viaggia. La biblioteca di Rekeep

Dal 13 al 18 novembre il Foyer del Teatro Comunale apre le porte alla multiculturalità e all’integrazione attraverso la cultura per ospitare il gran finale di “SIEDI, LEGGI E VIAGGIA! LA BIBLIOTECA DI REKEEP", il tour che ha portato in alcune delle più importanti piazze italiane, in collaborazione con una delle biblioteche cittadine, 800 capolavori della letteratura straniera tradotti in italiano,selezionati dalla giornalista e scrittrice Loredana Lipperini, facendoli uscire dal loro spazio fisico abituale.



Ogni giorno, dalle 11.00 alle 12.30 al Foyer del Teatro Comunale, in programma letture dei volumi interpretate dall’attore Ivan Olivieri.