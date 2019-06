Una tragedia svedese, un giallo dalle tinte dure e scabrose, il classico intramontabile nato dalla penna di August Strindberg. Signorina Julie mantiene intatta tutta la sua forza, perché è racchiusa in una vicenda moderna e antica insieme, che vuole rivelare al mondo le miserie dell’animo umano e della società. L’aristocratica e infelice Julie, il suo servo e arrivista Jean e la sua cuoca Kristin sono il triangolo con cui ispezionare i sentimenti dei protagonisti, il conflitto tra il genere femminile e maschile, il desiderio di felicità e la smania di rivalsa all’interno di una società dalla quale non si può scappare. Se non con un unico, ultimo tragico gesto... Lo spettacolo, diretto da Lelio Lecis, inaugura la rassegna "L'estate è un classico", nell'ambito di "Bologna Estate".

