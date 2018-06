“Silent party”: dj sì, ma musica solo in cuffia!

Sabato 30 giugno dalle ore 19 piazza del Popolo ospiterà il “Silent party”, promosso dalla società carnevalesca Ocagiuliva in collaborazione con l’associazione Carnevale Persiceto, la locale Pro Loco e col patrocinio del Comune di Persiceto. All’insegna dello slogan “Enjoy the silence”, ben 9 Dj si sfideranno a colpi di musica che si potrà ascoltare però solo in cuffia mentre tutto intorno la piazza centrale di Persiceto sarà trasformata dalla magia di mille giochi di luce.

A Persiceto arriva il “Silent Party”

Sabato 30 giugno dalle ore 19 piazza del Popolo ospiterà il “Silent party”: sul palco si esibiranno in contemporanea 9 Dj, ognuno con un genere diverso, dalla disco music al rock, dall’house al funky. L'impianto audio rimarrà però spento, mentre i partecipanti potranno ascoltare la musica attraverso le cuffie e selezionare, semplicemente con un click, uno dei 3 canali disponibili. In base alla scelta fatta le cuffie si illumineranno del colore del Dj scelto. Per l’occasione, inoltre, la piazza sarà illuminata da uno spettacolare gioco di luci a cura di Tabula.

Il programma della serata inizierà alle ore 19 con musica in piazza e aperitivo per proseguire poi alle ore 20.30 con la consegna delle cuffie e l’inizio del Silent Party & Light Show verso le 22. La distribuzione delle cuffie avverrà come le comuni audio-guide nei musei, e cioè gli utenti consegneranno un loro documento e riceveranno l’apparecchiatura. Al momento della riconsegna delle cuffie, verrà restiituito il documento d’identità. Le cuffie non sono prenotabili ed è quindi consigliato arrivare prima dell'inizio della serata per non rimanerne sprovvisti. Il noleggio cuffie più un drink costa 10,00 euro.