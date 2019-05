Concerto nel silenzio della notte su un pianoforte silenzioso in Piazza Santo Stefano

Un concerto eseguito nel silenzio della notte su un pianoforte silenzioso (un meraviglioso pianoforte a coda Yamaha dotato dell’innovativa tecnologia Silent) e udibile tramite cuffie wifi Silent System dal pubblico, libero di vagare entro un raggio di 500 metri ciascuno nel suo microcosmo uditivo. Musica e poesia sullo stesso palcoscenico ideale portano per mano l’ascoltatore mostrandogli come la notte e le sue suggestioni abbiano mosso i sentimenti di artisti d’ogni tempo. Durante il concerto il pittore Valerio Cassano tradurrà in forme e colori su tela, dal vivo, le suggestioni sentite e le emozioni suscitate dall'ascolto della musica. Voce recitante Antonio Gargiulo. Live-painting Valerio Cassano.

È del 2015 la prima edizione assoluta del Silent Wifi Concert. Da allora, questo magico concerto è approdato in alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia a partire dalla Valle dei Templi di Agrigento fino alle vette del Monte Bianco a 3.500 metri di quota, passando per il Vittoriale degli Italiani, il Castello Sforzesco e l’Arco della Pace di Milano, Piazza dei Cavalieri a Pisa, la Cattedrale Vegetale di Lodi, coinvolgendo finora oltre 10.000 spettatori. Complice di questo risultato lo spettacolo del cielo stellato e il movimento stesso del pubblico con le sue scenografiche cuffie luminescenti di blu, che il pianista ama definire piccole scie luminose che rincorrono il buio, ad incorniciare un concerto davvero fuori dal comune.

Prenotazione obbligatoria delle cuffie scrivendo a info@mozart14.com.

Numero cuffie LIMITATO

A ESAURIMENTO CUFFIE partiranno le lista di attesa.

Appena un cuffia verrà restituita al Banco Ritiri a concerto in corso, si procederà a consegnarla a chi si è iscritto alle liste di attesa in ordine cronologico.Check-in dalle 19:00 alle 21:00.

Le cuffie saranno consegnate agli spettatori previa esibizione della prenotazione via email e rilascio di un documento di identità valido (Carta di identità, patente o passaporto). Sarà consegnata tassativamente una sola cuffia per documento consegnato. Le prenotazioni hanno valore fino alle 18:00 del 23 maggio 2019. Alle ore 20:00 del 23 maggio si apre la lista d'attesa. Le eventuali cuffie ancora disponibili dopo il check-in verranno consegnate agli iscritti nella lista d'attesa con priorità proporzionale all'orario di arrivo in loco. Consigliamo agli spettatori di raggiungere la località del concerto con largo anticipo.

Il concerto è organizzato da Associazione Mozart14 in collaborazione con Yamaha Music Italia.

Alla consegna delle cuffie sarà possibile fare una donazione a favore delle attività di Associazione Mozart14.