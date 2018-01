I SIMBOLI NELL’ ARTE



In occasione degli eventi correlati ad Arte Fiera Art City White Night 2018



Dal 3 all’ 11 febbraio l’associazione arte e cultura bolognese, La Corte di Felsina presenta la mostra di arti visive



I SIMBOLI NELL’ ARTE



Cos’ è un simbolo? E’ un importante elemento che da sempre l’umanità utilizza per comunicare l’idea di un oggetto o soggetto .In questa mostra il linguaggio visivo dei simboli diventa il protagonista per comunicare idee non sempre facilmente trasmissibili attraverso l’uso del linguaggio verbale



Sabato 3 febbraio alle ore 17.30 lo scultore e studioso Andrea Fiorina presenterà il suo libro ‘Arte e simboli celtici – Il legno racconta la storia di un popolo’ . Cordero Editore



Entrata Libera (20 posti seduti)





Ore 18.30 Vernissage con aperitivo

( Entrata libera)



Le opere di undici artisti italiani raccontano i simboli

Espongono :



Caterina Codato, Fernando Falconi, Andrea Fiorina, Bruno Fustini ,

Anna Malverdi, Irene Manente (Mariquita),Margherita Pùllega,

Martina Santarsiero, Giorgio Storchi ,Sonia Vaccari, Stefania Zini







Sabato 10 febbraio h. 17-30: La scrittrice Paola Mattioli presenterà il suo libro di poesie sul tema dei simboli ‘ Al di là del cielo’ . Edizioni Pendragon



Entrata Libera (20 posti seduti)





La Corte di Felsina Associazione Arte e Cultura è a Bologna in via Santo Stefano 53 . www.lacortedifelsina.it



Orari di apertura della mostra :tutti i giorni,compresi i festivi , dalle 15.30 alle 19.00 fino all’ 11 febbraio 2018. ( Entrata libera)

Gallery