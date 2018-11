“La Sirenetta” di Andersen: il coraggioso viaggio dell’adolescenza

Nonostante siano trascorsi diversi secoli, “La Sirenetta” di C.H. Andersen continua a catturare e affascinare grandi e piccoli ed è considerata una delle massime espressioni del genio creativo di Andersen. Con essa, l’autore, è riuscito a rappresentare in uno stile semplice ammantato di dolcezza e poesia, il tema dell’identità in adolescenza: fase complessa e delicata, ma al contempo coinvolgente ed affascinante. Attraverso una lettura della fiaba in chiave psicologica, si metterà in luce il mondo interiore e le difficoltà che l’adolescente si trova ad affrontare durante il proprio processo di crescita, collegandosi alla figura della Sirenetta come simbolo di un’identità in esplorazione e sperimentazione.



