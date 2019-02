Lo scrittore Sirio Lubreto presenta Sul fondo sta Berlino (CasaSirio Editore).

L'autore ne parla con Jadel Andreetto (Collettivo Kai Zen).





mercoledì 13 febbraio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





IL LIBRO: Un manager in crisi di mezz’età, un pusher naif con la pancia piena di droga, un profeta del caos assetato di vendetta e un camorrista esiliato. Poi gerarchi nazisti, affiliati all’Isis, hippie incazzati e una città dove sogni e incubi sono facce della stessa moneta



Quando Felice prende l’aereo per Berlino ha una moglie con cui non parla, due figli che quasi non conosce e un terzo in arrivo da una stagista francese. Sono vent’anni che non torna nella città dove ha studiato, ma lì conosce una persona che, ne è sicuro, può dargli una mano. Sergi ha scelto il suo obiettivo, ora deve riuscire a raggiungerlo incasinando la vita a più gente possibile. E la chiamata di quel vecchio amico fa proprio al caso suo.



Fosse stato per lui, in Germania non ci sarebbe mai andato. Invece adesso Said ha un carico di ovuli che scottano, un branco di persone che gli danno la caccia e nessuna idea su come cavarsela. L’elenco della cose che Nunzio non sopporta è bello lungo: il caffè tedesco, per esempio, o il freddo, ma ciò che lo manda davvero ai pazzi sono le fregature. Questa volta però non lascerà perdere.





L'AUTORE: Sirio Lubreto è nato a Napoli 45 anni fa. Ha lavorato e vissuto in un bel po’ di posti sparsi in giro per il mondo prima di convincersi che Berlino fosse quello migliore dove provare a diventare più o meno stanziale. Divide la casa con una compagna che gli parla francese, un figlio che gli parla tedesco e un altro che ancora non parla, ma si fa capire benissimo a strilli. Con CasaSirio ha già pubblicato il primo giorno della tartaruga.