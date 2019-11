Live dei Magnetics, band italiana a tutto Ska

Venerdì 29 novembre, per l’appuntamento di novembre dedicato interamente alla musica ska, salgono sul palco del Mercato Sonato i Magnetics, band italiana – nata nel 2017 dal frontman Olly Riva, già leader degli Shandon e dei Soulrockets – dalle sonorità vintage jamaicane in cui non mancano incursioni ska anni ‘60, rocksteady, reggae, soul e rhythm&blues.