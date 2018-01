Skiantos, un libro di Gianluca Morozzi e Lerry Arabia

Torna Gianluca Morozzi, questa volta insieme a Lerry Arabia, per presentare SKIANTOS (Goodfellas edizioni).



Ne parlano con Oderso Rubini e Dandy Bestia.



mercoledì 7 febbraio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: Una sera di novembre del 1977, un manipolo di musicisti si riunisce per compiere il folle esperimento di registrare un disco in una sera. Non ci sono canzoni pronte e molti non si conoscono neppure tra di loro, eppure il miracolo riesce. Sarà il primo album degli Skiantos. Quarant'anni dopo, questo libro celebra le gesta, le canzoni e l'influenza culturale di un gruppo dalla storia unica e irripetibile.