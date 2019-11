AutoCommerciale presenta la nuova Skoda Kamiq e ti aspetta in concessionaria!

Skoda entra per la prima volta nel mondo dei Suv Compatti, segmento più vivace del mercato dell’automobile, con un nuovo modello: il Kamiq. Quest’ultimo entra a far parte della famiglia di veicoli rialzati del marchio con l’ambizione di divenire la vettura di maggior successo in termini commerciali. Ma come riuscire a vincere la sfida in una categoria così competitiva? Con stile, spazio, tecnologia e accessibilità senza rinunciare al tema “Simply Clever” che caratterizza ogni Skoda.

AutoCommerciale Spa, concessionaria SKODA per Bologna e provincia, vi aspetta Sabato 23 e Domenica 24 novembre, presso lo Showroom di Via del Giorgione, 33 a Bologna per fornirvi in anteprima tutte le informazioni su KAMIQ. Sarà questa l’occasione per poter apprezzare dal vivo e testare su strada la vettura; per qualsiasi informazione riguardante KAMIQ o il resto della gamma SKODA potete contattare telefonicamente la concessionaria al 051-6428424 oppure tramite email a: promo-skoda@autocommerciale.it

