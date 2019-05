Slipknot al Bologna Sonic Park: unica data italiana per la metal band

Direttamente dall’Iowa, dopo tre anni di assenza dai palchi italiani, tornano nel nostro paese, per un’unica data italiana, gli Slipknot, una delle metal band più attese e influenti degli ultimi 20 anni. Corey Taylor & co. sono pronti a indossare nuovamente le loro maschere, salire sul palco e suonare i loro brani a tutto volume per farci saltare ed urlare in una serata che rimarrà scritta nella storia dei live estivi più coinvolgenti di sempre.

Più che un concerto, quello di giovedì 27 giugno è un raduno dai suoni heavy che, a partire dalle ore 13.30, porta all'Arena Joe Strummer – Parco Nord alcuni tra i nomi più influenti del metal mondiale: Amon Amarth, Testament, Corrosion of Conformity, Lacuna Coil ed Eluveitie.

Inizio concerti ore 13.30

Apertura cancelli ore 11.30

Bologna Sonic Park - Prima edizione del festival dai grandi nomi internazionali: Slipknot, Salmo, J-Ax + Articolo 31, Skunk Anansie, Weezer, Greta Van Fleet, Subsonica, Bring Me The Horizon, Afterhours sono i protagonisti di Bologna Sonic Park che dal 27 giugno al 19 luglio 2019 riporterà la grande musica nella storica Arena Joe Strummer - Parco Nord, dopo cinque anni di pausa.

I biglietti dei concerti di Bologna Sonic Park sono acquistabili esclusivamente sul circuito Ticketone e nei giorni di concerto alla biglietteria allestita all'Arena Joe Strummer, Parco Nord.