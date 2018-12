"Smallfoot il mio amico delle nevi" al Tivoli

Festeggiamo la befana insieme !

Il 6 gennaio 2019 alle ore 16 sarà la volta di SMALLFOOT IL MIO AMICO DELLE NEVI

Con un divertente rovesciamento di prospettiva, Smallfoot rivisita la leggenda dell'abominevole uomo delle nevi, dipinto nel film non come terribile spauracchio delle cime innevate, ma come membro di una pacifica comunità di lanosi Yeti. È Smallfoot, in questo esilarante universo alternativo, a far tremare i cuccioli e a incuriosire i giovani piedoni: un terrificante essere umano spelacchiato, senza zanne né pelliccia, e con un paio di piedi mostruosamente...piccoli.