Smell Festival: le “atmosfere” raccontate attraverso gli odori

Smell Festival, dedicato alla cultura dell'olfatto e all'arte del profumo, festeggia i suoi dieci anni con il tema "Atmosfere". Esperti, filosofi e profumieri offriranno contributi interdisciplinari per approfondire il ruolo che gli odori ricoprono nel plasmare le qualità emotive degli spazi vissuti. Tra gli ospiti: il professor Rossano Schifanella dimostrerà come l'uso creativo dei social media permetta di analizzare le qualità olfattive dei luoghi e il loro effetto sugli stati d'animo. Maurizio Benzo, il “ghostbusters” degli odori, racconterà come è possibile allenare l'olfatto per dare la caccia agli odori molesti che compromettono la nostra salute.



Con l'attrice slovena Barbara Pia Jenič si parlerà di suggestioni olfattive in teatro per rendere più vivido il racconto in scena.

E poi ancora workshop, masterclass e percorsi tra fragranze artistiche

contribuiranno a tracciare possibili mappe olfattive

per una nuova geolocalizzazione delle emozioni.



Dal 23 al 26 maggio torna a Bologna la 10a edizione di Smell - Festival dell'Olfatto, la rassegna promossa dall'associazione Orablu con il patrocinio del Comune di Bologna, la Regione Emilia Romagna e il sostegno di Moellhausen, riferimento internazionale per le materie prime del settore fragranze, e fragrance house devota all’innovazione e alla ricerca.



Programma completo su www.smellfestival.it