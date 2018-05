"Smell - Festival dell’Olfatto": cultura dell’olfatto e arte del profumo

Il gioco e il suo potere liberatorio è protagonista della nona edizione di "Smell - Festival dell’Olfatto", la rassegna internazionale dedicata alla cultura dell’olfatto e all’arte del profumo. Il programma ruota attorno al tema “Ricreazione”, un invito a vivere in modo creativo l'esplorazione di odori, essenze e profumi, lasciando spazio al gioco e alla meraviglia.

Si tratta di un evento unico nel panorama italiano che si propone di diffondere la cultura dell’olfatto come mezzo per promuovere lo sviluppo sensoriale della persona, impadronirsi di nuovi linguaggi espressivi e di competenze legate a una sfera percettiva poco esercitata, ma che sempre più sta diventando oggetto di interesse in molti ambiti disciplinari.

9a edizione | “Ricreazione” Bologna, dal 24 al 27 maggio 2018

PROGRAMMA:

Esposizioni al Museo internazionale e biblioteca della musica

26 e 27 maggio | mostra | scalinata e galleria del Museo

A MANO LIBERA: il profumo illustrato

Mostra delle illustrazioni di Massimo Alfaioli con fragranze di A Lab on Fire, Joseph Caruso,

Talismans collezione preziosa, Andy Tauer

26 e 27 maggio | installazione | cortile del Museo

IL VOLO DELLA FARFALLA

Installazione di Clèlia Prestige

26 e 27 maggio | installazione | foyer sala eventi

RICREAZIONE | PLAYTIME

Esposizione delle cinque fragranze finaliste di OSA! Outsider Scents Award

26 e 27 maggio | installazione | foyer sala eventi

LA PARTE DEGLI ANGELI

Testi di Gabriela Guidetti. Profumo di Martino Cerizza

GIOVEDÌ 24 MAGGIO

ore 14.00 – 15.00

Accademia di Belle Arti di Bologna, via delle Belle Arti 54

L'ARTE DEL PROFUMO

Con: Renato Bongiorno – Optico profumo, Massimiliano Sutti - product designer, Nicola

Bianchi – Profumiere. Introduce e modera: Rossella Piergallini - docente Fashion presso Design

Accademia di Belle Arti di Bologna.

Questo incontro con gli studenti nasce dall'idea di raccontare una case history esemplare legata

alla concezione di una linea di fragranze, dove creatività e design si incontrano in un progetto di

artigianalità contemporanea. Trasmettere esperienze per coltivare le energie del domani. Parlare

della propria passione per propagare l'entusiasmo. Mostrare com'è possibile inseguire un'idea fino

a realizzarla attraverso competenze diverse. Con il naso puntato al futuro dell'oggi.

ore 18.00 – 19.00

Centro Natura, via degli Albari 4a

PER VIRTÙ D'ERBE E D'INCANTI: la medicina delle streghe

Con Erika Maderna - autrice del libro e Stefania La Badessa - farmacista e scrittrice.

Presenta e modera: Francesca Faruolo - direttrice artistica di Smell Festival.

Proseguendo idealmente il lavoro iniziato con il fortunato Medichesse, Erika Maderna racconta il

legame delle streghe con la medicina: dall’immaginario del mito e dalle figure letterarie, fino alla

biografia di alcune curatrici storiche processate per magia. In questo saggio riccamente illustrato,

si ripercorrono le vicende di quelle che la storia ha chiamato malefiche, incantatrici, tentando di

ricucire voci e brandelli di vite che hanno goduto del privilegio, forse casuale, della sopravvivenza.

In collaborazione con Aboca Edizioni.

VENERDÌ 25 MAGGIO

Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, via dell'Indipendenza 8

Modalità di partecipazione:

Ingresso libero e gratuito agli eventi

aperitivo: € 20,00 a persona acquistabile sul posto

ore 18.00 – 23.00 | sale e gallerie al primo piano

PERFUME SHOWCASE

Esposizione di fragranze artistiche con la partecipazione di: AUTENTICA di FELSINA, BB

Fragrance, MICHELE BIANCHI, parfums DUSITA, I PROFUMI DI D'ANNUNZIO, OPTICO

Profumo, MONOM, TALISMANS collezione preziosa, THE HOUSE of OUD, THE MERCHANT

OF VENICE, TONATTO, WHAT MATTERS IS INSIDE e NEZ la rivista olfattiva.

Durante la serata:

ore 18.00 – 19.00 | sala Europa

TU M'INAMBRI

Con Paola Goretti - curatrice della mostra D’Annunzio e l’Arte del Profumo. Odorarius Mirabilis

presso Il Vittoriale degli Italiani, 14 aprile 2018 – 27 gennaio 2019 e Marco Vidal - direttore

Commerciale Mavive e promotore della mostra. Paroliere, filologo, artiere, condottiero, teatrante,

gioielliere, giocoliere, auronauta, eternauta, avventuriero, veggente, poeta. Profumiere,

naturalmente. O meglio, 'Odorarius Magister'. Così il Vate è chiamato dal suo fornitore di profumi, il

Dottor Mario Ferrari, in una lettera del 1925 che ne magnifica la disposizione olfattiva. Per

d'Annunzio il profumo è tutto e tutto è nel profumo. L'etereo in forma di bagliore.

ore 19.00 – 20.30 | foyer e terrazzo

APERITIVO FRAGRANTE

Prenotazione gradita: ristorazionecarracci@duetorrihotels.com

ore 21.00 – 22.45

TRE PROFUMI SPERIMENTALI

Presentazione delle fragranze realizzate dagli allievi del corso di profumeria di Smell Atelier.

Profumi di Joan Giacomin, Gabriela Guidetti, Beatrice Olin. Presenta Francesca Faruolo,

direttrice didattica Smell Atelier. Interviene: Martino Cerizza - creatore di fragranze e docente Smell

Atelier.

SABATO 26 MAGGIO

Museo internazionale e biblioteca della musica, strada Maggiore 34

Modalità di partecipazione:

ingresso con biglietto giornaliero del Festival acquistabile sul posto il giorno stesso.

Le quote per i workshop sono specificate nella presentazione dei singoli eventi. La prenotazione è

consigliata come indicato nella sezione “biglietti e prenotazioni” del sito www.smellfestival.it

ore 10.45 – 11.45 | conferenza | sala eventi

A MANO LIBERA: il profumo illustrato

Co n Massimo Alfaioli – illustratore. Intervengono: Cristian Cavagna - fondatore Adjiumi e

Stefania Squeglia – Talismans collezione preziosa. Introduce e modera: Francesca Faruolo -

direttrice Smell Festival.

Presentazione della mostra e olfazione delle fragranze Sexy Messy Just Rolled out of Bed di A Lab

on Fire, Recreation di Joseph Caruso, Sirio di Talismans, Vetiver Dance di Andy Tauer.

ore 11.00 – 13.00 | masterclass | sala laboratorio

GOOD VIBES

Con Martino Cerizza – creatore di fragranze e docente Smell Atelier

Laboratorio di profumeria rivolto a un pubblico già esperto di fragranze e composizione.

L'insegnante guiderà i partecipanti a scoprire i blending più interessanti sul tema “ricreazione”

mettendo a disposizione una selezione di materie da studiare e utilizzare per le composizioni.

Contributo di partecipazione € 60,00

ore 11.00 – 11.50 | workshop | sala eventi

NARRAZIONE OLFATTIVA

Con Diletta Tonatto - Maison Tonatto

Fragranze come pellegrinaggio di memoria ed emozioni, come narrazioni autentiche e

trascendentali. Seguendo questa propria visione della profumeria artigianale, Diletta Tonatto farà

conoscere le ultime creazioni della Maison accomunate da un approccio filo-sociologico alla

composizione. Dalla storia dell’essenza del design italiano a rituali olfattivi, ripercorrerà il rapporto

dell’uomo con il limite e il potere degli odori nel fornire un indispensabile ancoraggio emotivo.

ore 12.00 – 13.00 | conferenza | sala eventi

LES ATELIERS DES PETIT NEZ

Con Creezy Courtoy – fondatrice di The International Fragance Foundation

Nelle scuole gli insegnanti dicono spesso ai loro allievi “guarda”, “ascolta” “tocca”, ma raramente

“annusa”. E quando i bambini disegnano un viso, i nasi stranamente spariscono! La sensibilità

olfattiva, se poco incoraggiata fin da piccoli, rischia di affievolirsi nel corso della vita privandoci di

una facoltà molto importante per il nostro benessere e per le nostra completezza. Partendo da

queste premesse, la relatrice presenterà il suo programma pilota “Les Ateliers des Petits Nez”

sperimentato nelle scuole di Bruxelles.

Lingua: Francese, traduzione consecutiva in Italiano

Ore 14.00 – 15.00 | conferenza | sala eventi

STORIA DEL PROFUMO A VENEZIA

Con Anna Messinis, autrice dell'omonimo libro edito da Lineadacqua, 2017

L'autrice illustrerà la sua ricerca sulla relazione tra Venezia e l’arte profumatoria dalle origini

bizantine ai nostri giorni. Racconterà l’ampia varietà di materie prime che giungevano dal vicino e

lontano Oriente nella città lagunare grazie alla fitta rete di scambi commerciali, il loro alto valore e

le attenzioni di cui erano oggetto, nonché le conoscenze e le pratiche tramandate da una

trattatistica che svela i “segreti” della fabbricazione di belletti e profumi. Metterà in luce l’attività dei

muschieri che preparavano e vendevano una grande varietà di acque, paste e polveri profumate

ricostruendo la presenza delle loro botteghe nel tessuto urbano.

ore 14.00 – 15.00 | workshop | sala laboratorio

TEMPO LIBERO IN RUSSIA: dall'epoca degli Zar ai tempi moderni

Con Michele Bianchi – creatore di fragranze

Michele ci porta a scoprire alcuni aspetti della sua amata Russia attraverso le note olfattive di due

suoi profumi. Il primo ci avvicinerà al lato umano di uno Zar pioniere nel concedere tempo libero ai

suoi servitori. Il secondo ci condurrà nelle foreste nordiche dove, sin dai tempi dell'Unione

Sovietica, i bambini russi frequentano i campiscuola. I partecipanti potranno conoscere le materie

prime usate da Michele e gli accordi principali delle due fragranze partecipando alla composizione

di un blending. Contributo di partecipazione € 12,00

Ore 15.30 – 16.30 | conferenza | sala eventi

LET'S EAT FRAGRANCES

Con Cristian Calabrò – profumiere presso CFF, Andrea Casotti – Ceo di CFF, Luca Falchetti –

Essenses distribuzione.

Le molte sensazioni evocate dagli ingredienti in natura hanno suggerito ai profumieri di

organizzare una degustazione inusuale. Le note olfattive delle fragranze THoO, nuova direzione

artistica di The House of Oud, saranno riprodotte attraverso l’assaggio di alcune materie prime

food grade, sapientemente abbinate ai profumi stessi. Un laboratorio esperienziale dove arte e

metodo si incontrano, per aggiungere alla bellezza del profumo una nuova piacevolezza.

ore 15.30 – 16.30 | workshop | sala laboratorio

IL PROFUMO NEL TEMPO DELLO SVAGO

Con Leonardo Opali – profumiere e Frances Middendorf - artista

Il workshop è ispirato all'atmosfera delle Ville Venete e a un ritratto di Bonifacio Pojana, generale

della Serenissima e committente del Palladio, realizzato da Frances Middendorf. L'opera ci

trasporterà in un 'tempo libero’ da guerre e contese offrendo lo spunto per realizzare un profumo

dedicato alla ricreazione, così come intesa all’epoca del Palladio.

Contributo di partecipazione € 12,00

ore 17.00 – 18.00 | workshop | sala laboratorio

IL VOLO DELLA FARFALLA

Con Clèlia Prestige – pasionaria olfattiva

Un ideale pic-nic all'aperto, tra le farfalle e le nuvole, dove scoprire e riscoprire gli odori della

natura e quelli appetitosi delle vivande. I partecipanti saranno guidati nella creazione di alcuni

accordi da utilizzare per una personale composizione. Al termine dell'attività ciascuno profumerà

con la propria fragranze le farfalle origami dell'installazione che Clèlia ha realizzato nel cortile del

Museo della musica, dndo vita a un'opera personale e corale allo stesso tempo.

Contributo di partecipazione € 12,00

ore 17.00 – 18.00 | incontro | sala eventi

5 NEZ, 10 PARFUMS

Con Yohan Cervi – redattore Nez, la revue olfactive

Il critico di profumi francese ripercorrerà la storia di dieci fragranze tra quelle da lui recensite in

diversi numeri della rivista Nez. Creazioni contemporanee, di nicchia o mainstream, tutte

accomunate da bellezza, qualità, originalità e potenza evocatrice che il pubblico potrà apprezzare

durante l'incontro.

Lingua: Francese con traduzione consecutiva in Italiano

DOMENICA 27 MAGGIO

Museo internazionale e biblioteca della musica, strada Maggiore 34

Modalità di partecipazione:

ingresso con biglietto giornaliero del Festival acquistabile in prevendita su Event Brite

SMELL EXPERIENCE: new research and frontiers

in collaborazione con MOELLHAUSEN

ore 10.00 – 10.45 | Apertura e registrazione del pubblico

ore 11.00 – 11.45 | sala eventi

L'OLFATTO È DAVVERO UN SENSO SENZA PAROLE?

Con Cristina Cacciari – docente presso Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e

Neuroscienze Università degli Studi di Modena e Reggio-Emilia

Se linguaggio è in generale un medium povero per tradurre l’esperienza sensoriale, esso sembra

ancor più disarmato a rendere in parole l’olfatto. L’esperienza olfattiva sembra infatti la più

renitente a esser messa in parole, letterali o figurate che siano. La relatrice presenterà le ragioni di

questa difficile traduzione linguistica dell’olfatto e la ricerca psicologica e neuroscientifica che

studia la traduzione cognitiva di questa complessa esperienza sensoriale.

ore 11.45 – 12.00 | foyer sala eventi | coffee break

ore 12.00 – 13.00 | sala eventi

THE LANGUAGE OF SMELL

Co n Laura Speed – ricercatrice presso Meaning, Culture and Cognition group, Centre for

Language Studies, Radboud University, Netherlands.

Rispetto ad altri sensi come la vista, parlare di odori può essere molto difficile. Nelle lingue

occidentali abbiamo poche parole che si riferiscono specificamente alle qualità olfattive e spesso

cadiamo in errore nel riconoscere e nominare la sorgente di un odore. Questo intervento

approfondisce alcune strade attraverso cui il linguaggio degli odori può essere potenziato, in

particolare attraverso la cultura, l'esperienza e quel fenomeno neurologico denominato “sinestesia”

dove le persone vivono insolite connessioni tra i sensi.

Lingua: inglese con traduzione consecutiva in italiano

ore 13.00 – 14.30 | pausa pranzo

ore 14.30 – 15.30 | sala eventi

THE POWER OF SCENT: Scent in Context

Con Peter De Cupere – artista (Anversa)

Impegnato da oltre vent'anni nell'esplorazione della dimensione olfattiva, De Cupere spiega come

il senso dell'olfatto possa essere entrare nell'ambito artistico sotto forma di idea o di contesto.

L'olfatto è un senso che offre molte possibilità espressive anche nell'interazione con altre sfere

sensoriali. In qualità di ricercatore si soffermerà sul potere degli odori e sugli effetti che producono.

In qualità di artista, mostrerà attraverso le sue opere, i possibili impieghi delle fragranze, in che

modo sono percepite dal pubblico, qual è il loro impatto sullo spettatore e sui media.

ore 15.30 – 15.45| foyer sala eventi Coffee break

ore 15.45 – 16.45 | sala eventi

PER UN GLOSSARIO DELL'OLFATTO E DELLE FRAGRANZE

Con Dominique Moellhausen – Perfumer – R&D Vice Director di Moellhausen s.p.a. Saranno

inoltre presenti: Valerio Tateo – Marketing Manager presso Moellhausen, Stephanie

Moellhausen – Trend Scouting and Product Innovation presso Moellhausen e Ilaria Radaelli –

Trade Marketing and New Media Presso Moellhausen.

Lo sviluppo di un glossario ben strutturato è di assoluta importanza per l'espressione olfattiva, la

trasmissione “fedele” di un messaggio attraverso le fragranze. Un tema questo che la relatrice

affronta ruotando attorno alle famiglie olfattive e alle note tipiche, con l’accento su alcuni aspetti di

metodo e sulle potenzialità di ingredienti innovativi per un approccio modulare alla composizione.

Tutto ciò esercitando con il pubblico la capacità descrittiva e la memoria di materie prime e

specialità uniche. L’obiettivo è ambizioso: mettere ordine e raccogliere le idee che gravitano

intorno a termini specialistici precisi per comprendere sempre meglio le dinamiche dell’olfatto, il

senso decisivo per la conoscenza del mondo e per le emozioni che ci legano a esso. All’insegna di

una cultura olfattiva autentica e ricercata che non ha paura di avventurarsi per vie inesplorate e, a

volte, contro corrente.

ore 17.00 – 18.00 | sala eventi

PREMIAZIONI OSA! Outsider Scents Award

Assegnazione dei premi al primo, secondo, terzo classificato del concorso internazionale dedicato

ai creatori di profumo esordienti. Assegnazione della menzione speciale a uno dei cinque finalisti di

OSA! In base alla giuria demoscopica formata dai membri della community di Adjiumi. In

collaborazione con La Gardenia nell'Occhiello, Bergamotto e Benzoino, Adjiumi.

Lingua: italiano

