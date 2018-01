Arrivano da Edimburgo gli Smitten in concerto

Arrivano da Edimburgo gli Smitten, trio di recente formazione ma con già un'intensa attività live alle spalle. Nicole Smit alla voce, Charlie Wilde alla chitarra/basso e Alex Palmer, percussioni, saranno in Italia in un lungo tour di ben 15 date organizzato dalla Hang The Dj - booking agency.



Venerdì 9 febbraio

ore 20:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna

*** FREE ENTRY ***



THE SMITTEN (SCOZIA): Smoky pop dalle venature jazz in cui la fa da padrone la splendida voce di Nicole Cassandra Smit, in questo tour presenteranno i loro due Ep Lonestar e Blame.