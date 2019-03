Società bolognese per la musica antica: i concerti 2019

La Società Bolognese per la Musica Antica organizza la prima serie di concerti che si concluderà il 5 maggio 2018 con ingresso libero.

I prossimi concerti in calendario sono i seguenti:

- Sabato 23/3 ore 18- Per Dritto e per Traverso- Ensemble Dritti & Traversi - musiche di Marais, Telemann, pepush.

-Sabato 06/4 ore 18- Roma versus Venezia- Ensemble Il paradiso 1616 - musiche del rinascimento italiano.

-Venerdì 03/5 ore 18- Chitarre Spagnole- Duo Ribera-Sàbat - Musiche Spagnole

- Domenica 05/5 ore 18- Tra Invenzione e variazione - M.Luisa Baldassarri - Clavicembalo - musiche italiane dal XVI al XVIII secolo.

A causa del limitato numero di posti è gradita la prenotazione al seguente indirizzo mail bononiantique@gmail.com