Mercoledì 7 marzo SOFIA BRUNETTA in concerto a L’Altro Spazio (Via Nazario Sauro 24/f), di Bologna.

Inizio concerto ore 22 - Ingresso gratuito



L’istinto musicale di Sofia Brunetta sa muoversi agilmente in territori apparentemente distanti, ma i cui confini si annullano grazie alla curiosità di uno spirito eclettico e sempre in continua ricerca. Che imbracci una chitarra elettrica o che metta le mani su un vecchio organo giocattolo, le sue canzoni restituiscono dignità al concetto di musica pop, melodie accattivanti su atmosfere che mescolano al trasporto del soul la sfrontatezza del rock, al battito del funk un’attitudine indie. Filo conduttore è una voce che sa essere diretta e spigolosa, ma anche intima e sognante.

Cantautrice e chitarrista del gruppo “Lola And The Lovers”, si è esibita nei più importanti locali live d’Italia e in varie manifestazioni di musica dal vivo, raggiungendo un totale di oltre 300 esibizioni live. Dal 2009 al 2012 ha aperto i concerti di Jon Spencer Blues Explosion, Fleshtones, Teatro degli Orrori, Caparezza, One Dimensional Man, Offlaga Disco Pax, Zen Circus. Oltre all’intensa attività live, che ha visto la band esibirsi a Londra al “12 Bar club” di Denmark street (la strada che ha visto leggende del rock tra cui Sex Pistols, Clash e Oasis tenere i loro primi concerti), le “Lola” hanno pubblicato un disco autoprodotto di dodici tracce dal titolo “Pissed Off”, datato 2011. L’album, che ha raccolto riscontri positivi su numerose testate specializzate tra cui il Mucchio Selvaggio, vede la partecipazione di Roberto Dellera (Afterhours) e Gianluca De Rubertis (Il Genio). Un brano è inoltre finito su una compilation allegata a Repubblica XL nel novembre 2011 ed un loro videoclip (“Lola is pissed off”) è stato in rotazione con MTV New Generation.

Nel 2012 Sofia intraprende un percorso da solista e si trasferisce per un anno a Montréal (Canada), città riconosciuta come cuore pulsante dell’indie rock internazionale, dove stringe rapporti e collaborazioni con artisti del luogo, partecipa ad importanti eventi di musica indipendente, tra cui il festival Indie Week 2012 a Toronto e One Man Band Festival 2013 di Montréal.

Apre i concerti di Cat Power, Emir Kusturica, Hollie Cook, A Toys Orchestra, Hugo Race, Cristiano Godano, Riccardo Sinigallia.

È tra i 3 vincitori su oltre 600 artisti candidati al “Rock Contest 2014” di Controradio Firenze e tra i semifinalisti del contest 2015 per Sziget Festival e Home Sound Fest. Nel gennaio 2015 viene pubblicato il videoclip del suo primo singolo “Arthur And I” in anteprima su “Repubblica TV”. Il 9 Giugno 2015 esce l’album “Former” (Piccola Bottega Popolare / Audioglobe / The Orchard), con produzione artistica di Giovanni Ottini. Ben recensito dalle più importanti riviste e blog del settore in Italia (tra cui Mucchio Selvaggio, Rockerilla, Rumore, XL Repubblica) e presentato in tutta Italia fino ad oggi con un tour di oltre 60 concerti, tra cui l’apertura di alcune date nei teatri del tour “Naïf” di Malika Ayane.



