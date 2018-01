Sogno di luna: laboratorio gratuito del Teatro Ebasko

Laboratorio sperimentale di teatro guidato dal regista della compagnia Teatro Ebasko. Un percorso di ricerca e scoperta personale, individuale, collettiva e artistica.



• Laboratorio e spettacolo

Il laboratorio sperimentale è tenuto dal regista della compagnia Simone Bevilacqua; è aperto a tutti e predilige la relazione regista/attore. Il lavoro si basa sul metodo dell'attore creativo, guidando il partecipante nella costruzione di azioni teatrali, da trasformare in scene, in figure caratteristiche o "pre-personaggio" da rielaborare in uno spettacolo finale. Si faranno esercizi di drammaturgia fisica, costruzione scenica, ritmo, analisi teatrale, improvvisazione e montaggio collettivo.



• Rapporto tra Luna e Sogno

Il rapporto tra Luna e Sogno indaga l'inconscio e il subconscio. Non è un rapporto psicologico ma intimo e romantico. L'intento del laboratorio è quello di trasferire o per meglio dire tradurre fisicamente la parte più onirica di questo legame. L'approccio è fisico e pragmatico, mantenendo il pensiero come strumento d'azione e non di zavorra.





• Collaborazioni e supporto

La musica sarà un elemento fondamentale del lavoro. La collaborazione e le incursioni dell'organettista Giorgia Frisardi saranno essenziali per l'edificazione dello spettacolo finale e per carpire dettagli necessari dello stare in scena. Ci sarà inoltre il supporto delle attrici della compagnia per tutto il periodo del secondo modulo (Marzia D'Angeli, Martina Giampietri) e del musicista/compositore del gruppo (Domenico Pizzulo).



COME ARRIVARE?



• Bus: 11, 87, 92

• Bici: c'è una spaziosa pista ciclabile che dal Ponte Matteotti (Stazione Centrale) porta fino alla sala! Posto bici sicuro e sorvegliato.



INFO:

info@teatroebasko.com

Marzia 3891059650

www.teatroebasko.com



CHI SIAMO:



Teatro Ebasko è una compagnia teatrale nata a Bologna nel 2015. Sceglie il suo nome dalla lingua greca ἡβάσκω: “prendere forza, divenire giovani”.



Dal 2013/2014 gestisce laboratori permanenti, workshop e promuove la condivisione teatrale in ogni sua forma.



Questo II modulo è lo step successivo del percorso che Teatro Ebasko porta avanti da Ottobre 2017. Tale modulo non differisce nelle dinamiche d' incontro teatrale e mantiene l'impostazione artistica del primo modulo. La partecipazione è aperta a tutti.