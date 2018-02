"Il sogno" rassegna Dulcamara Circus

INGRESSO GRATUITO, USCITA LIBERAMENTE A CAPPELLO.

CIRCO-TEATRO, MAGIA E BOLLE DI SAPONE

Un carretto d’altri tempi, uno strano attore, mimo, clown, vi mostrerà il suo mondo attraverso un viaggio dal sapore “antico”, confuso tra sogno e realtà, romanticismo e comicità. Con il naso all’insù potrete ammirare queste anime volanti trasformarsi da piccole a grandi, poi giganti dai mille riflessi colorati e piene di fumo …e per finire sarete avvolti da migliaia di piccole “animelle” ..in volo libero …le bolle di sapone. Uno spettacolo per tutte le età …e per gli intenditori di sogni!



Vi aspettiamo già dalle ore 11, dopo una piacevole passeggiata e visita agli animali della Fattoria, con un piccolo mercatino dei prodotti di Dulcamara.



Dalle ore 12,30 alle ore 14 Pranzo in Osteria.



Come ogni domenica la cucina dell'Agriturismo Dulcamara propone un menù fisso. Euro 25 adulti ed euro 10 i bambini: per chi pranzerà al ristorante saranno riservate le prime file nella sala dove si svolgerà lo spettacolo di Circo.



Alle ore 15.30 ti aspetta lo spettacolo! Info: 051 796643