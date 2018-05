'Soixante-huitards, sessantottini', mostra di Carlo Costanzelli

SOIXANTE-HUITARDS

SESSANTOTTINI

mostra di ritratti di Carlo Costanzelli



A cinquant’anni dalle manifestazioni del maggio '68 e la conseguente rivoluzione sociale e culturale, l'Alliance si sofferma sui personaggi che hanno ispirato e segnato questo momento storico dedicando loro un'originale mostra di ritratti sospesi tra il pop e le stampe d'epoca a cura del giovane illustratore Carlo Costanzelli.



Carlo Costanzelli è nato a Ferrara nel 1990. Bologna l'ha adottato nel 2010, quando si è iscritto alla facoltà di Lettere.

Ha iniziato a disegnare quando ancora non parlava e da allora non ha più smesso, dedicandosi all'illustrazione, alla pittura, alla vignetta e realizzando le copertine di album musicali.

Nel 2012 ha esposto al Caffè delle Giubbe Rosse di Firenze in qualità di finalista del Premio Lanci per l'Arte, mentre nel 2016 si è classificato secondo al Premio Internazionale del Libro per Bambini e Ragazzi di Schwanenstadt (Austria).

La serie "Ritratti" qui declinata in versione sessantottina, è l'ultimo lavoro del giovane artista ferrarese, nato come un semplice esercizio e tramutatosi presto in un tributo ai suoi scrittori e poeti preferiti, i cui volti emergono dal contrasto di campiture nere molto pop e chiaroscuri che ammiccano alle vecchie stampe ottocentesche.



Inaugurazione:

giovedì 10 maggio, ore 18. In presenza dell'artista



Visite mostra: dal 10 al 24 maggio, secondo gli orari di segreteria