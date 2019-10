I Solisti Aquilani e Roberto Marini - Musica nelle cattedrali

"Musica nelle Cattedrali" è il progetto artistico messo in campo da I Solisti Aquilani, sotto il patrocinio del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, portato avanti dallo scorso anno nelle cattedrali delle principali città italiane.



L’esperienza maturata nel corso dei tanti concerti realizzati nei luoghi sacri in 51 anni di attività e la professionalità sempre più accurata nell’organizzazione, hanno condotto all’allestimento di un ciclo di concerti - che prevedono anche l’esecuzione delle “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi , nella sua interpretazione “ambientalista” ormai nota ai più famosi palcoscenici internazionali - portando in questo importante microcosmo dell’immenso patrimonio interpretativo della musica “colta” protagonisti interessanti e significativi della tradizione strumentale e organistica italiana e internazionale: I Solisti Aquilani, il violinista Daniele Orlando e l’organista Roberto Marini.



Questa rassegna rappresenta la risposta a quella fascia di pubblico estremamente interessata che ritrova con piacere, anzi con motivata aspettativa, la possibilità di riprendere il filo interrotto con un autore, con una tecnica interpretativa, con un esecutore, con un luogo d’arte, portando così avanti negli anni un trinomio tanto specifico quanto appassionante: musica, arte e natura.

E’ altresì vero che l’abile regia artistica dei Solisti Aquilani ha saputo condurre nel tempo gli ascoltatori attraverso un percorso sapientemente articolato nel complesso percorso della musica classica, con proposte che spaziano nell’ampio raggio della musica strumentale del 700.

Forse è anche per questa attenta valutazione nella scelta degli interpreti, come anche nella proposta di programma, che “Musica nelle Cattedrali“ rappresenta un appuntamento così importante e da seguire, motivando l’impegno a produrre sempre di più e meglio a ogni futura edizione.

Cornici artistiche, nella loro austera e solenne bellezza, le Cattedrali di Bologna, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, che la attenta sensibilità culturale delle loro rispettive diocesi, generosamente offre a questa raffinata rassegna, con una disponibilità alla quale rivolgiamo una sentita riconoscenza.



Programma:



I SOLISTI AQUILANI

ROBERTO MARINI, organo

DANIELE ORLANDO, violino



G. F. HAENDEL Concerto in fa maggiore op. 4 n. 4 per organo e orchestra

J. S. BACH Concerto in re minore per organo e orchestra BWV 1052

A. VIVALDI Le Quattro Stagioni