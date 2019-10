"Solo no" di Lucilla Mininno al cinema Teatro Galliera

Solo No di Lucilla Mininno è un thriller psicologico ambientato in un teatro e basato sulla relazione fra i due protagonisti Cecilia e Francesco. Racconta la storia di questa attrice che da anni si è barricata all'interno del suo teatro per impedirne la distruzione sia fisica che morale. Non uscirà finché non avrà portato in scena la sua ultima, la sua Madama Butterfly.



La proiezione di Solo No si terrà Martedì 08 Ottobre, alle 19:00, al Cinema Teatro Galliera a Bologna, alla presenza della regista e di alcuni componenti della troupe, tra cui gli attori Anna Teresa Rossini e Mariano Rigillo, per parlare del film, della sua costruzione e della situazione attuale del teatro e del cinema indipendente.